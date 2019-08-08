Доминик Тим переиграл Марина Чилича на пути в четвертьфинал Мастерса в Монреале.

(2) Доминик Тим - (14) Марин Чилич - 7:6(7), 6:4
В стартовом сете ни одному теннисисту не удалось отличиться на приеме, но именно Тиму пришлось проявлять характер и спасать подачу сначала с тройного брейк-поинта, а потом и с четвёртого брейкового мяча. Доминик справился, а больше боевых геймов по ходу партии и не случалось. На тай-брейке Доминик трижды вырывался вперёд с мини-брейком, но Чилич восстанавливал равновесие в счёте. И все же в концовке тая австриец сумел дожать соперника и оставить за собой первый сет.
В начале второй партии Доминик снова героически удержал тяжелейший гейм на своей подаче, а уже через минуту лидировал с брейком. Тим вполне мог закончить встречу ещё одним успехом на приёме, но не реализовал матч-болл. Марин чуть было не воспользовался шансом вернуться в борьбу, но при подаче соперником на победу не смог реализовать двойной брейк-поинт. В итоге Тиму удалось завершить непростой матч в двух партиях.
Теперь в четвертьфинале Мастерса в Монреале Доминик Тим сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который в своём матче третьего круга переиграл Кристиана Гарина.
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