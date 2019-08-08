четверг, 8 августа 2019 г.

Доминик Тим переиграл Марина Чилича на пути в четвертьфинал Мастерса в Монреале.

Доминик Тим становится четвертьфиналистом Мастерса в Монреале. Австрийский теннисист, получивший в Канаде 2-й номер посева, на стадии третьего круга в двух партиях переиграл представителя Хорватии Марина Чилича, занимающего 16-ю строчку текущего мирового рейтинга. Поединок продолжался чуть менее 1 часа и 55 минут игрового времени.


(2) Доминик Тим - (14) Марин Чилич - 7:6(7), 6:4

В стартовом сете ни одному теннисисту не удалось отличиться на приеме, но именно Тиму пришлось проявлять характер и спасать подачу сначала с тройного брейк-поинта, а потом и с четвёртого брейкового мяча. Доминик справился, а больше боевых геймов по ходу партии и не случалось. На тай-брейке Доминик трижды вырывался вперёд с мини-брейком, но Чилич восстанавливал равновесие в счёте. И все же в концовке тая австриец сумел дожать соперника и оставить за собой первый сет.

В начале второй партии Доминик снова героически удержал тяжелейший гейм на своей подаче, а уже через минуту лидировал с брейком. Тим вполне мог закончить встречу ещё одним успехом на приёме, но не реализовал матч-болл. Марин чуть было не воспользовался шансом вернуться в борьбу, но при подаче соперником на победу не смог реализовать двойной брейк-поинт. В итоге Тиму удалось завершить непростой матч в двух партиях.

Теперь в четвертьфинале Мастерса в Монреале Доминик Тим сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который в своём матче третьего круга переиграл Кристиана Гарина.

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о 21:51
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