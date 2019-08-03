Доминик Тим выигрывает соревнования в Китцбюэле.

(1) Доминик Тим - Альберт Рамос-Винольяс - 7:6(0), 6:1
В стартовой партии встречи у каждого из спортсменов было по гейму на приёме, в котором вполне можно было рассчитывать на успех. Уже на самом старте матча Доминик не сумел реализовать 2 брейк-поинта и сходу вырваться вперёд. А чуть ближе к середине сета сам Тим проявил настоящее геройство удержав собственную подачу сразу с пяти брейковых мячей у соперника.
В остальных геймах никакого сопротивления принимающий спортсмен оказать сопернику не мог. Вполне логично, что такой сет докатился до тай-брейка, а вот его результат немного удивил. Тим не отдал Рамосу-Винольясу ни одного розыгрыша и взял этот 13-й гейм стартовой партии под ноль.
Такой разгром на тай-брейке, конечно, повлиял на Рамоса-Винольяса просто удручающе. Вторую партию испанец провел просто их рук вон плохо. Уже в стартовом гейме на собственной подаче Альберт забуксовал и дал Тиму возможность впервые в матче вырваться вперёд с брейком, ну а потом Рамос-Винольяс и ещё один собственный гейм упустил. После этого Доминику оставалось лишь подать на чемпионство, что австриец успешно и сделал.
Для Доминика Тима титул в Китцбюэле становится уже 14-м в карьере на уровне ATP.
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