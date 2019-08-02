пятница, 2 августа 2019 г.

Доминик Тим пробился в финал домашнего турнира в Китцбюэле.

Лидер посева соревнований категории ATP-250 в Китцбюэле местный теннисист Доминик Тим становится вторым финалистом турнира. В борьбе за выход в титульный матч Доминик в двух партиях переиграл итальянца Лоренцо Сонего, получившего на соревнованиях 7-й номер посева. Именно Тиму удался единственный брейк в стартовом сете матча. А вот во второй партии австрийцу пришлось проявлять характер. Сначала Доминик отыграл быстрый брейк в исполнении соперника, а потом ликвидировал и мини-брейк, с которым Сонего повел на тае. На победу в полуфинале турнира в Китцбюэле Доминик Тим потратил чуть более 1 часа и 45 минут игрового времени.


(1) Доминик Тим - (7) Лоренцо Сонего - 6:3, 7:6(6)

 Титул соревнований в Китцбюэле Доминик Тим разыграет с испанцем Альбертом Рамосом-Винольясом. В своём полуфинале он обыграл норвежца Каспера Рууда. 

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о 21:19
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