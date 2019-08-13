Гаэль Монфис проиграл уже в стартовом круге Мастерса в Цинциннати.

Француз Гаэль Монфис не сумел преодолеть стартовый раунд соревнований категории Мастерс в Цинциннати. В двух партиях Гаэль уступил местному теннисисту Фрэнсису Тиафо, занимающему 52-ю строчку текущего мирового рейтинга. Гаэль долгое время лидировал с брейком в стартовом сете, но не смог подать на победу в нем, а потом проиграл и тай-брейк этого отрезка поединка. Во второй партии все решил единственный брейк, который Тиафо оформил в середине сета. На победу в матче Фрэнсис потратил чуть более полутора часов игрового времени.
Фрэнсис Тиафо - Гаэль Монфис - 7:6(7), 6:3
Следующим соперником Фрэнсиса Тиафо в Цинциннати станет победитель матча между Роберто Баутистой-Агутом и Хубертом Гуркачем.
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