вторник, 13 августа 2019 г.

Леся Цуренко снялась с соревнований в Цинциннати.

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сможет принять участия в соревнованиях категории WTA Premier 5 в Цинциннати. Буквально в последний момент перед началом поединка стартового круга против представительницы Пуэрто Рико Моники Пюиг Леся приняла решение сняться с турнира. Причиной отказа от борьбы в Цинциннати стала травма правого локтя. Цуренко в основной сетке соревнований заменит китаянка Яфань Ван.


Стоит отметить, что в прошлом году Леся Цуренко добралась в Цинциннати до четвертьфинала, в котором уступила Симоне Халеп. После списания очков за прошлогодний турнир Цуренко окажется на грани вылета из топ-40 мирового рейтинга и, скорее всего, таки опустится еще ниже в табели о рангах, хотя тут все будет зависеть от выступлений других спортсменок.


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о 22:52
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