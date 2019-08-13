Леся Цуренко снялась с соревнований в Цинциннати.

Стоит отметить, что в прошлом году Леся Цуренко добралась в Цинциннати до четвертьфинала, в котором уступила Симоне Халеп. После списания очков за прошлогодний турнир Цуренко окажется на грани вылета из топ-40 мирового рейтинга и, скорее всего, таки опустится еще ниже в табели о рангах, хотя тут все будет зависеть от выступлений других спортсменок.
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