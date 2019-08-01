четверг, 1 августа 2019 г.

Вадим Урсу не сумел завершить матч второго круга на фьючерсе в Сербии.

Украинский теннисист Вадим Урсу не сумел пробиться в четвертьфинал соревнований категории Фьючерс с призовым фондом в 15 тысяч долларов в сербском городе Нови Сад. Вадиму пришлось сняться с матча второго круга против 5-й ракетки соревнований местного теннисиста Марко Милодиновича. Урсу с баранкой проиграл стартовый сет встречи и уступал с брейком - 2:4 по ходу второй партии. В этот момент украинский теннисист и отказался от продолжения борьбы. Поединок продолжался всего 50 минут игрового времени.


(5) Марко Миладинович - Вадим Урсу - 6:0, 4:2, ret

Стоит отметить, что Вадим Урсу снимается с матчей уже на третьем турнире подряд.

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о 12:20
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