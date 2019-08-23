Серена Уильямс против Марии Шараповой и дерби Соболенко против Азаренко на старте. Обзор женской сетки US Open - 2019.

Традиционно начнем с рассказа о теннисистках, которые US Open по тем или иным причинам пропустят. Из топ-100, на самом деле, практически все в строю. Из-за травм не сыграют в Нью-Йорке Вера Звонарева, которая залечивает повреждение запястья, и Доминика Цибулкова, продолжающая восстановление после проблем с левой ногой. У Аманды Анисимовой, которая должна была получить 24-й номер посева, причина отказа от участия в Открытом Первенстве США трагическая - на днях у теннисистки скоропостижно умер отец. В остальном, все спортсменки в строю и рвуться в бой.
1-я четверть
Возглавила посев US Open - 2019 действующая чемпионка турнира и пока еще лидер мирового рейтинга японская теннисистка Наоми Осака. Почему "пока еще"? Дело в том, что для того, чтобы сохранить первую строчку женской классификации, Наоми необходимо защищать трофей. Отрывы от ближайших конкуренток в рейтинге - Эшли Барти и Каролины Плишковой - просто мизерные. Но, если честно, в повторение успеха Осаки на кортах Нью-Йорка верится с большим трудом.
В первую очередь смущают проблемы японской спортсменки со здоровьем. По ходу четвертьфинального матча на соревнованиях в Цинциннати Осаке пришлось отказаться от продолжения борьбы с Софьей Кенин. Наоми столкнулась с повреждением левого колена. На данный момент конкретной информации о травме не так уж и много. Сама Осака заявляет, что ненавидит сниматься с турниров, потому сыграет в Нью-Йорке даже, если запретят врачи. Но при этом, о победе на мейджоре Наоми попросту не думает. Ее цель - просто сыграть на US Open, а там уже, как пойдет.
Второй вопрос по Наоми - это ее игровая форма. После двух подряд побед на Турнирах Большого Шлема Осаке отсыпали столько комплиментов, что впору было думать о появлении нового лидера женского тенниса, который первую строчку рейтинга в ближайшие пару лет не отдаст никому. Но невероятный талант и мощь Наоми на деле сочетаются с поразительной нестабильностью. Ясно, что в ее возрасте - это вполне объяснимо, но с откровенными провалами японской теннисистке действительно нужно что-то делать. Сейчас, когда все психологические трудности накладываются еще и на проблемы со здоровьем, говорить о серьезных перспективах Наоми как-то уж слишком оптимистично.
Начинать выступления на US Open Наоми Осака будет матчем против россиянки Анны Блинковой. Во втором раунде, скорее всего, встреча с Магдой Линетт из Польши, что уже немного сложнее. Ну а первой сеянной соперницей японской теннисистки может стать испанка Карла Суарес-Наварро. Зная неуступчивость 28-й ракетки турнира, ее умение связать игру соперницы и заставить ту действовать в удобном вязком стиле, который уж точно Осаке не подходит, действующая чемпионка Открытого Первенства США может столкнуться с серьезными проблемами уже на этой стадии.
Если говорить про четвертый круг, то тут в принципе не может быть легких соперниц. По сетке Наоми предстоит сыграть с победительницей матча между Белиндой Бенчич и Анетт Контавейт в третьем раунде. Таланты швейцарской теннисистки мы все прекрасно знаем, пусть в Торонто и Цинциннати она и не добилась серьезных результатов. Опасения вызывает разве что ее повреждение во встрече против Азаренко. Трудяга Анетт в последнее время добилась немало прекрасных побед, например, над Анжелик Кербер в Цинциннати или Карлой Суарес-Наварро и Марией Шараповой в Торонто. Так что, битва Бенчич и Контавейт может стать украшением круга. И кто скажет, что Осака в 1/8 финала будет фавориткой встречи с Белиндой или Анетт?
Ясно, что Наоми потенциально сильнее каждой из возможных соперниц до четвертьфинальной стадии US Open. Но, давайте не будем забывать и об еще одном факторе - давлении на японскую теннисистку. Вот и получается, что отсутствие стабильности, ответственность за результат и защиту прошлогодних очков, проблемы со здоровьем - все это собирается в один снежный ком и становится причиной для серьезных опасений по поводу перспектив Осаки в Нью-Йорке.
Вторую половину этой четверти возглавила Кики Бертенс, но все внимание, вполне очевидно, приковано к противостоянию с другой стороны "восьмушки" - белорусскому дерби между Викторией Азаренко и Ариной Соболенко. Виктория, как и Шарапова, о которой речь пойдет чуть ниже, в посев не попали, а значит вполне могли получить в соперницы кого-то из топовых теннисисток уже на старте. Но жребий в Нью-Йорке оказался просто издевательски жестоким. Марии предстоит сыграть с Сереной Уильямс, которая по мнению многих вызывает у россиянки настоящую дрожь в коленках. Ну а Азаренко скрестит ракетки с соотечественницей в попытках доказать, что о полноценной смене поколений на ее Родине говорить еще рановато.
Что же касается победительницы белорусского дерби между Азаренко и Соболенко, то впереди у этой спортсменки неуступчивая и по-спортивному неприятная Юлия Путинцева, а в третьем раунде Донна Векич или та же Кайя Канепи, например. Можете выделить фаворитку? Разве нет вариантов, при которых та же Азаренко проиграет Путинцевой? Вполне. Соболенко тоже может проиграть условной Канепи, так что...
Итоги четверти:
Фавориты: Списывать со счетов Осаку, конечно, никто не будет, но и удивляться выходу условной Белинды Бенчич, Анетт Контавейт или Карлы Суарес-Наварро тоже не придется. Во второй половине четверти та же неопределенность, так что наблюдать за этим отрезком сетки будет весьма любопытно. Рискнем предположить, что до 1/4 финала могут добраться Анетт Контавейт и Арина Соболенко. Не спорим, что смело, но многое говорит о том, что фаворитки в лице Осаки и Бертенс будут в Нью-Йорке явно не в ударе.
Центральный матч первого круга: Тут без сомнений - белорусское дерби между Ариной Соболенко и Викторией Азаренко
Темная лошадка четверти: Из спортсменок, не попавших в посев, стоит выделить Анастасию Павлюченкову, которая может тряхнуть стариной, а также Кайю Канепи из Эстонии, потихоньку возвращающую былой отменный теннис. Темпы, конечно, не самые высокие, но...
2-я четверть
Вторую четверть женской сетки US Open - 2019 возглавила румынская теннисистка Симона Халеп, получившая 4-й номер посева. Удивительно, что два года подряд Симона завершала борьбу в Нью-Йорке уже на стадии первого круга. Да, с соперницами Халеп везло, как утопленнице - в 2017-м она уступила Марии Шараповой, а в 2018-м - Кайе Канепи, добравшейся в итоге до четвертого раунда и в борьбе проигравшей самой Серене Уильямс. В этот раз румынская теннисистка будет начинать встречей против квалифайера и шансы выиграть первый за 3 года матч в Нью-Йорке у Халеп, честно говоря, весьма высоки.
Во втором раунде у Симоны, похоже, тоже никаких проблем быть не должно - либо украинская теннисистка Катерина Козлова, которая последний раз побеждала в одиночном разряде еще на Ролан Гарросе, либо еще одна спортсменка из квалификации. По-хорошему, повезло Халеп и с первой сеянной соперницей - в третьем круге Симоне играть против 31-й ракетки US Open Барборой Стрыцовой из Чехии. Да, теннисистка непростая, особенно, если словит свою игру, но могло быть намного сложнее.
Другой вопрос, а сможет ли канадская теннисистка добраться до четвертого раунда? Ведь на сегодняшний момент ее лучшее достижение на мейджорах - второй круг. Сетка вполне этому способствует - обладательница wild card и представительница пятой сотни рейтинга Кети Волынец на старте, Цуренко или Бартель во втором раунде и крайне нестабильная Возняцки в третьем. Понятно, что Каролин может создать серьезные проблемы Андрееску. Но может и вылететь намного раньше - проиграть той же Яфань Ван в первом круге или Даниэль Роуз Коллинз во втором. В общем и целом Бьянка Андрееску может выходить в четвертый круг и даже претендовать на место в четвертьфинале US Open, но все, как говорится, в ее руках.
Во второй половине четверти оказалась Петра Квитова, которая после поражения в четвертом раунде Уимблдона от Йоханны Конты вышла на корт лишь однажды. Петра вернулась к соревнованиям в Цинциннати, но уже на старте умудрилась проиграть гречанке Марии Саккари. Время на раскачку у Петры, конечно же, будет. В первом раунде - квалифайер, во втором - Петкович или Бузарнеску. Помучиться, наверное, придется с Элизе Мертенс из Бельгии, но эта спортсменка после невероятного титула в Дохе, когда по пути к трофею она обыграла поочередно Кики Бертенс, Анжелик Кербер и Симону Халеп, так громко о себе не заявляла.
Занимательной может быть встреча, в которой определится соперница Петры Квитовой по четвертому кругу Открытого Первенства США. В ней могут сойтись Слоан Стивенс и Гарбинье Мугуруса. Американке, правда, сначала нужно обыграть Светлану Кузнецову, ярко отыгравшую в Цинциннати, ну а испанской теннисистке может помешать Алена Остапенко, правда, ее к серьезнейшим соперницам мы часто относим, скорее, по привычке, нежели на основании последних результатов. Стивенс, конечно, выглядит чуть более явной фавориткой потенциального матча с Мугурусой, но всяко может быть.
Итоги четверти:
Фавориты: Не будем пытаться выглядеть оригинальными, и выделим пару четвертьфиналисток Симона Халеп - Петра Квитова. К альтернативным участницам стадии 1/4 финала можно отнести Бьянку Андрееску и Слоан Стивенс. Но вот хватит ли стабильности этим девушкам, чтобы выиграть так много матчей в Нью-Йорке? Тот еще вопрос.
Центральный матч первого круга: Конечно, тут выбор не настолько очевидный, но рискнем выделить матч Гарбинье Мугурусы против Элисон Риске.
Темная лошадка четверти: Наверное, если кто и может удивить из спортсменок, не попавших в посев, то в первую очередь Светлана Кузнецова, которая успела навести шороху в Цинциннати. Любопытно будет понаблюдать и за Даниэль Роуз Коллинз, которая то приятно удивляет публику отменной игрой, то откровенно проваливается. Какой этап настанет в Нью-Йорке? Посмотрим.
3-я четверть
Каролина Плишкова, которая получила на US Open -2019 3-й номер посева, может позволить себе вкатываться в турнир в очень спокойном режиме. Жребий подготовил ей минимум два матча, в которых можно постепенно набирать форму и готовиться к выходу на пик. Стартовать чешской теннисистке встречей против квалифайера, во втором раунде возможна еще одна победительница предварителной стадии, или же местная теннисистка Беатриц Пера. В принципе, почти все равно, с кем играть, согласитесь.
Первая сеянная соперница вряд ли сможет доставить много проблем Каролине. Нет, понятное дело, что если вдруг Каролин Гарсия из Франции резко найдет ту игру, которая позволяла ей быть в топ-10 мирового рейтинга, то Плишковой будет ой как непросто. Но верится в это, учитывая последние результаты француженки, с трудом. Кто первым может напрячь Каролин, так это Йоханна Конта лишь в четвертом раунде. Почему я не рассматриваю Маркету Вондроусову, как потенциальную соперницу? Похоже, что еще раз так выстрелить на мейджоре Маркета сможет, разве что, через год в Париже, да и то при невероятно удачном стечении обстоятельств. Нет, весенняя американская серия сложилась для чешской теннисистки весьма удачно - два четвертьфинала в Индиан-Уэллсе и Майами, но сейчас Вондроусова явно не на ходу.
Той же Конте предстоит, кстати, не самый легкий старт на US Open. В первом же раунде ей играть против россиянки Дарьи Касаткиной. Йоханна должна справиться, но три поражения подряд - серия начавшаяся еще в четвертьфинале Уимблдона - конечно настораживают. Ястремская и Петерсон - теннисистки, которым Конта проиграла в первых же матчах в Торонто и Цинциннати - на данный момент почти такие же крепкие середняки, как и Касаткина. Ну а дальше у Йоханны - Екатерина Александрова и уже упомянутая Вондроусова. Выходит, что стартовать может быть даже сложнее, нежели потом продвигаться по сетке.
Во второй половине четверти разместилась Элина Свитолина, получившая 5-й номер посева. Начинать выступления в Нью-Йорке украинке матчем против обладательницы wild card Уитни Осигве - тут проблем быть не должно, если Свитолина вообще хоть на что-то рассчитывает. А вот во втором раунде - сложнейший матч против Винус Уильямс. Каких-то пару месяцев назад ветерана тура уже мало кто воспринимал всерьез, но Уильямс-старшая показала, что может выдать парочку очень неплохих матчей на турнире в Цинциннати. Понятно, что Винус для начала нужно обыграть непростую Сайсай Чжен и к тому же сохранить силы на дальнейшую борьбу. Но все же, жребий для Свитолиной простым назвать не получается.
В третьем раунде US Open вполне может состояться украинское дерби. Потенциальной соперницей Элины видится Даяна Ястремская. Монику Никулеску обыграть на старте турнира ей точно под силу, дальше довольно непростая Ребекка Петерсон, у которой еще и звездный тренер теперь появился. Но прогресс Ястремской в последнее время позволяет говорить, что и с этой соперницей она разобраться вполне способна. Что же касается самого матча третьего круга со Свитолиной, похоже, что он будет интересен и далеко за пределами Украины. Даяна показывает очень и очень неплохой теннис, Элина - настоящий топ, так что наблюдать за поединком будет крайне интересно.
В четвертом раунде вполне возможно, что кому-то из украинских теннисисток выпадет возможность в очередной раз попробовать взять реванш у Софьи Кенин. Напомним, что Свитолина за последние пару недель дважды уступила этой американке в Торонто и Цинциннати. Даяна тоже пострадала от ее рук в Канаде. Софье, правда, для того, чтобы пройти в четвертый раунд, нужно сначала обыграть Мэдисон Киз на стадии третьего круга. Но тут вопрос - а сколько у Киз осталось сил после выигранного турнира в Цинциннати. Теннис она там показывала весьма любопытный, но и затраты энергии могли превысить все резервы.
Итоги четверти:
Фавориты: Рискну предположить, что Элина Свитолина не просто справится с Винус Уильямс и выиграет украинское дерби в третьем круге, но и возьмет реванш у Кенин, если такая возможность предоставится. Выводы украинка была просто обязана сделать. Даже если в четвертый круг пробьется Киз, Свитолина вполне может и эту представительнцу США на пути в четвертьфинал обыграть. Ну а во второй половине четверти, похоже, все решится в очном поединке Каролины Плишковой и Йоханны Конты.
Центральный матч первого круга: Выбор, на самом деле, достаточно скудный, потому остановимся на встрече, о которой мы уже предметно поговорили - матче Йоханны Конты и Дарьи Касаткиной.
Темная лошадка четверти: Наверное, можно было бы выделить белорусскую теннисистку Александру Саснович, но ее последние результаты не внушают оптимизма. Поэтому, сделаем акцент на Винус Уильямс, которая еще может выстрелить, как в Цинциннати. Ну и Ребекка Петерсон вполне может прибавить и добиться неплохих результатов.
4-я четверть
Вторая ракетка US Open - 2019 по ходу текущего сезона обновила лучшие результаты в карьере на всех Турнирах Большого Шлема. Для того, чтобы сделать это и в Нью-Йорке Эшли Барти нужно всего-лишь пробиться в четвертьфинал. Задача, скажем откровенно, не самая сложная. Тем более, что этого результата австралийской теннисистке вполне может хватить для того, чтобы вернуться на первую строчку мирового рейтинга. Да и соперницы по "восьмушке" у Барти вполне проходимые. Правда, есть одно "но". И это форма самой Эшли.
Судить за поражения от Софьи Кенин в Торонто или от Светланы Кузнецовой в Цинциннати никто, конечно, Барти не будет. Соперницы в итоге показали очень неплохие результаты на турнирах, то есть они были на ходу. Но в целом, от спортсменки, которая претендует на звание лидера женского тура, хотелось бы увидеть более содержательную и целостную игру. Понимаю, что это желание у нас уже пару лет так точно, пока на вершине рейтинга творится настоящая чехарда. Но все же...
Начинать свой путь в Нью-Йорке Барти будет встречей с Зариной Дияс. Во втором раунде либо квалифайер, либо Лорен Дэвис. Пока все неплохо, правда? Сложно может быть в третьем круге, где Эшли встречаться с Марией Саккари. Удивительная эта греческая теннисистка, на самом деле - все у нее, казалось бы, есть для крутейших результатов. И игра, и мощь, и победы над настоящими топ-соперницами. А трофей - всего 1, да и тот не на самом престижном турнире в Рабате по ходу текущего сезона. Барти и Саккари, кстати, встречились совсем недавно в четвертьфинале турнира в Цинциннати. Эшли оказалась сильнее - после проигранной стартовой партии австралийская спортсменка отдала Марии всего 2 гейма до конца матча, отвесив даже баранку в решающей партии.
Предположим, что Барти таки прошла Саккари и... В четвертом раунде ей играть либо с Анжелик Кербер, либо с китаянкой Цзянь Ван. Первая - давно не может найти свою лучшую игру, вторая - хоть и рванула в рейтинге достаточно высоко, грозной силой в туре пока так и не стала. В общем, у Эшли есть все, чтобы добиться лучшего в карьере результата на US Open - выйти в четвертьфинал.
А вот во второй половине четверти происходит самое интересное. Возглавила этот фрагмент таблицы Серена Уильямс, которой жребий в стартовые соперницы определил Марию Шарапову. Да, да, снова битва, снова попытка Марии прервать серию из 18-ти подряд поражений от американки, и снова весьма туманные для этого перспективы. Да, в прошлом году на Ролан Гарросе Шарапова прошла извечную соперницу, но тогда Серена снялась еще до начала матча. На корте россиянка не побеждала Уильямс-младшую еще с 2004-го года.
Сейчас Шарапова, похоже, не сильно понимает, что противопоставить американке. Все козыри Марии работают с частыми сбоями, проблем - целый ворох, спасает лишь то, что и Серена мягко говоря перестала быть тем роботом, который сносил с корта всех соперниц без разбора. Главная проблема - здоровье. Финальный матч против Бьянки Андрееску в Торонто закончился так и не успев толком начаться - оказалось, что еще с поединка 1/2 финала американку мучали спазмы спины. Серена надеялась на чудо, но лучше ей не стало. После этого последовало снятие с соревнований в Цинциннати, а вот в каком состоянии Уильямс подходит к домашнему мейджору не ясно.
Шарапова же не может выиграть больше одного матча подряд еще со времен Australian Open в начале сезона. В Торонто и Цинцинннати, а именно эти турниры стоит принимать во внимание при оценке текущей формы, Мария добилась всего одной победы - над Элисон Риске. Да, проигрывала Шарапова не кому попало - Анетт Контавейт в Канаде и первому номеру посева Эшли Барти в Штатах. Но на US Open стартовая соперница у россиянки ничуть не проще, правда?
Есть опасения, что матч Серены и Марии может разочаровать в плане игрового наполнения. Все-таки, теннис каждой из этих спортсменок сейчас откровенно далек от идеала. Уильямс все тяжелее передвигается по корту, хотя, для побед ей и раньше не нужно было порхать по нему, как бабочка. Шарапова сыплет невынужденными ошибками, чуть ли не в каждом матче обновляя рекорды по их количеству. И при этом отказывается менять стратегию и сбавлять в агрессии ради стабильности. Ее право.
Давайте возвращаться к самой таблице, хотя после такого лирического отступления уже и сложно вспомнить, что мы говорим именно о сетке, а не о противостоянии Шараповой с Уильямс. Есть странное чувство, что если в этом матче победит Серена, то до четвертьфинала ей мало кто сможет помешать добраться. Ведь во втором раунде намечается встреча с Тими Бачински, давненько не игравшей на высочайшем уровне, в третьем - Шувей Сэ, да и в четвертом вполне проходная для американки Анастасия Севастова. Ну или Петра Мартич. А вот если успеха в первом раунде добьется Шарапова, на каждый следующий поединок нужно будет смотреть отдельно - мы ведь понимаем, что Мария проиграть в своем текущем состоянии может кому угодно.
Итоги четверти:
Фавориты: Серена Уильямс - Эшли Барти. На данный момент, это самый очевидный состав четвертьфиналистов в этом фрагменте сетки. Как будет на деле - увидим.
Центральный матч первого круга: А есть варианты? Нет, конечно тут есть матчи между двумя квалифайерами, например, или противостояние Иваны Йорович с Игой Святек. Но что-то мне подсказывает, что встреча Серены Уильямс и Марии Шараповой соберет чуть большую аудиторию.
Темная лошадка четверти: Тут мы договорились упоминать только теннисисток, не попавших в посев. А значит список будем начинать с Марии Шараповой, пусть такой эпитет в ее сторону будет и не совсем корректным. Обратить внимание можно и на бельгийскую спортсменку Алисон ван Эйтванк. Ну и Камила Джиорджи, хотя сетка для итальянки просто убийственная.
В понедельник US Open начнется. И все наши прогнозы посыпятся, как карточный домик. Мы же говорим о женском теннисе, а он всегда полон сюрпризов и неожиданностей. Может потому за ним так интересно наблюдать, как думаете?
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