Алисон ван Эйтванк без труда выходит в полуфинал турнира в Карлсруэ.

2-я ракетка соревнований категории WTA 125-k в немецком Карлсруэ Алисон ван Эйтванк из Бельгии спокойно пробивается в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Алисон разгромила представительницу Хорватии Терезу Мрдежу, занимающую 204-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок ван Эйтванк отдала сопернице всего 4 гейма. На победу в противостоянии бельгийская теннисистка потратила 1 час и 10 минут игрового времени.
(2) Алисон ван Эйтванк - Тереза Мрдежа - 6:1, 6:3
За выход в финал соревнований в Карлсруэ Алисон ван Эйтванк поспорит с победительницей матча Тамара Корпач - Паула Бадоса Хиберт.
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