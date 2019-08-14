Виктория Азаренко уступила Донне Векич во втором раунде турнира в Цинциннати.

Донна Векич - Виктория Азаренко - 6:2, 7:5
Если называть вещи своими именами, то начало отчетного матча для Виктории Азаренко сложилось просто ужасно. Две проигранные подряд подачи и ровным счётом никаких шансов на приёме. Белорусская теннисистка слишком долго нащупывала свою игру, ну а Векич с места в карьер решила давить на Азаренко. Перевес со счётом 4:0 хорватская теннисистка упустить просто не имела права, но Виктория попыталась хоть немного помучить соперницу. Азаренко серьёзно зацепилась на приёме лишь однажды, но и тот затяжной гейм, в котором белорусская спортсменка заработала, правда, лишь один брейк-поинт, Донна оставила за собой. Подачу на сет Векич и вовсе выиграла под ноль.
Казалось, что Вика должна начать вторую партию с предельной заряженностью на борьбу и максимальной концентрацией. Но снова Азаренко забуксовала уже в дебюте сета. Векич вырвалась вперёд с брейком и даже могла укрепить перевес, но белорусская спортсменка в середине сета отыгралась с брейк-поинта. А уже в следующем гейме Вика оформила обратный брейк, между прочим, впервые в матче взяв гейм на приёме.
Интрига возродилась не надолго. Виктория не смогла подать на тай-брейк, ну а Донна тут же поставила победную точку в поединке. В третьем раунде турнира в Цинциннати Донна Векич сыграет с американкой Винус Уильямс.
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