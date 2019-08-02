Виктория Азаренко потерпела поражение от Донны Векич в Сан Хосе.

(5) Донна Векич - Виктория Азаренко - 6:4, 6:3
Виктория Азаренко лихо начинала каждый сет отчетного матча, но совсем плохо заканчивала. О глубине провалов белорусской теннисистки можно судить хотя бы по тому, что в стартовом отрезке поединка Вике не хватило даже перевеса в два брейка, которого Азаренко добилась в самом дебюте встречи. Белорусская теннисистка повела с геймом на приёме в активе буквально сходу, в середине партии закрепила успех вторым брейком, но... Но со счета 4:1 Вика трижды упустила собственную подачу, проиграла 5 геймов подряд и отдала Векич уже, казалось бы, выигранный сет.
Во второй партии сценарий повторился с той лишь разницей, что Азаренко начала этот отрезок матча всего с одного брейка. Перевеса Вика снова добилась моментально, но к середине сета Векич уже выровняла ситуацию в счёте, а чуть позже оформила и второй брейк. Азаренко могла спастись, но при подаче соперницей на победу Вика не реализовала двойной брейк-поинт, а вот Донна воспользовалась первым же матч-боллом.
В четвертьфинале турнира в Сан Хосе Донна Векич сыграет с местной теннисисткой Кристи Анн.
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