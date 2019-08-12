Винус Уильямс одержала победу на старте соревнований в Цинциннати.

Винус Уильямс - (Q) Лорен Дэвис - 7:5, 6:2
Достаточно спокойный ход стартовой партии, в которой теннисистки стабильно выигрывали собственный подачи, прервал брейк в исполнении Винус в середине сета. Развить успех Уильямс-старшая не сумела, поскольку тут же упустила и собственный гейм, но все самое интересное теннисистки приберегли на концовку сета. Сначала Винус упустила сет-болл на приеме, а потом и сама была вынуждена отыгрывать двойной скрытый сет-поинт у соперницы на собственной подаче. Уильямс справилась и сразу же после этого боевого гейма добила Лорен брейком под ноль. Им и была поставлена точка в стартовой партии.
Второй сет начался для настоящего ветерана не так уж и просто. Винус пришлось буквально выцарапывать собственный гейм. Уильямс-старшая отыграла целых 5 брейк-поинтов, но снова получила психологический всплеск, который и позволил ей ударно провести концовку встречи. Два подряд брейка в исполнении Винус позволили ей отпраздновать уверенную победу в матче.
Во втором раунде соревнований в Цинциннати Винус Уильямс сыграет с 5-й ракеткой турнира представительницей Нидерландов Кики Бертенс.
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