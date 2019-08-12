понедельник, 12 августа 2019 г.

Винус Уильямс одержала победу на старте соревнований в Цинциннати.

Американка Винус Уильямс успешно стартовала на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Цинциннати. В матче первого круга Винус в двух партиях обыграла свою соотечественницу Лорен Дэвис, занимающую 69-ю строчку текущего мирового рейтинга. После боевого стартового сета Уильямс-старшая полностью захватила инициативу и крайне уверенно провела концовку встречи. На победу над квалифайером на старте турнира в Цинциннати Винус Уильямс потратила 1 час и 40 минут игрового времени.


Винус Уильямс - (Q) Лорен Дэвис - 7:5, 6:2

Достаточно спокойный ход стартовой партии, в которой теннисистки стабильно выигрывали собственный подачи, прервал брейк в исполнении Винус в середине сета. Развить успех Уильямс-старшая не сумела, поскольку тут же упустила и собственный гейм, но все самое интересное теннисистки приберегли на концовку сета. Сначала Винус упустила сет-болл на приеме, а потом и сама была вынуждена отыгрывать двойной скрытый сет-поинт у соперницы на собственной подаче. Уильямс справилась и сразу же после этого боевого гейма добила Лорен брейком под ноль. Им и была поставлена точка в стартовой партии.

Второй сет начался для настоящего ветерана не так уж и просто. Винус пришлось буквально выцарапывать собственный гейм. Уильямс-старшая отыграла целых 5 брейк-поинтов, но снова получила психологический всплеск, который и позволил ей ударно провести концовку встречи. Два подряд брейка в исполнении Винус позволили ей отпраздновать уверенную победу в матче.

Во втором раунде соревнований в Цинциннати Винус Уильямс сыграет с 5-й ракеткой турнира представительницей Нидерландов Кики Бертенс.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 23:18
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)