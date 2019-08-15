Винус Уильямс становится четвертьфиналисткой турнира в Цинциннати.

Американская теннисистка Винус Уильямс, которую уже смело можно причислять к разряду ветеранов тура, становится участницей четвертьфинальной стадии соревнований категории WTA Premier 5 в Цинциннати. В матче третьего круга в упорной борьбе Винус переиграла представительницу Хорватии Донну Векич, занимающую на данный момент 26-ю строчку мирового рейтинга. Донна достаточно уверенно оставила за собой стартовый сет, но в дальнейшем Уильямс-старшая, на удивление, исключительно прибавляла. На выход в 1/4 финала соревнований в Цинциннати Винус Уильямс потратила чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.
Винус Уильямс - Донна Векич - 2:6, 6:3, 6:3
Теперь в четвертьфинале соревнований в Цинциннати Винус Уильямс сыграет с победительницей матча между еще одной американкой Мэдисон Киз и представительницей Румынии Симоной Халеп.
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