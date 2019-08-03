суббота, 3 августа 2019 г.

Катерина Козлова уступила на старте квалификации соревнований в Торонто.

Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла преодолеть даже стартовый раунд квалификации турнира категории WTA Premier в Торонто. В первом же матче отбора Катерина, получившая на предварительной стадии турнира 10-й номер посева, в двух партиях уступила американке Сачии Викери, занимающей 149-ю строчку текущего мирового рейтинга. На выход во второй раунд квалификации турнира в Канаде Сачия Викери потратила полтора часа игрового времени.


Сачия Викери - (10) Катерина Козлова - 6:2, 6:3

 В начале поединка Катерина Козлова пользовалась некоторой скованностью в действиях соперницы, но захватить инициативу украинской теннисистке даже в этой ситуации не удалось. Дважды Козлова вырывалась вперёд с брейком, но уже в следующем гейме позволяла Викери отыграть отставание.

За стартовым качелями последовал полный провал в исполнении Катерины. Со счета 2:1 в первой партии украинская теннисистка проиграла 9 геймов подряд. То есть, не только отдала сопернице стартовый сет, но и позволила Сачии повести с двумя брейками во второй партии. И это при том, что начался этот сет с тяжелейшего для американки гейма, по ходу которого Викери отыграла 10(!!!) брейк-поинтов.

Даже уступая 2:6, 0:4 Козлова бороться не бросила и чуть было не устроила камбек. Две упущенные подачи Катерина отыграла, но потратила на это слишком много сил. Викери оформила ещё один брейк и тут же подала на матч.

Во втором раунде квалификации Премьера в Торонто Сачия Викери сыграет с чешской спортсменкой Марией Боузковой.

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о 23:18
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