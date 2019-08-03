Катерина Козлова уступила на старте квалификации соревнований в Торонто.

Сачия Викери - (10) Катерина Козлова - 6:2, 6:3
В начале поединка Катерина Козлова пользовалась некоторой скованностью в действиях соперницы, но захватить инициативу украинской теннисистке даже в этой ситуации не удалось. Дважды Козлова вырывалась вперёд с брейком, но уже в следующем гейме позволяла Викери отыграть отставание.
За стартовым качелями последовал полный провал в исполнении Катерины. Со счета 2:1 в первой партии украинская теннисистка проиграла 9 геймов подряд. То есть, не только отдала сопернице стартовый сет, но и позволила Сачии повести с двумя брейками во второй партии. И это при том, что начался этот сет с тяжелейшего для американки гейма, по ходу которого Викери отыграла 10(!!!) брейк-поинтов.
Даже уступая 2:6, 0:4 Козлова бороться не бросила и чуть было не устроила камбек. Две упущенные подачи Катерина отыграла, но потратила на это слишком много сил. Викери оформила ещё один брейк и тут же подала на матч.
Во втором раунде квалификации Премьера в Торонто Сачия Викери сыграет с чешской спортсменкой Марией Боузковой.
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