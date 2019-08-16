пятница, 16 августа 2019 г.

W&S Open. Расписание турнира в Цинциннати на 16 августа.

В пятницу на кортах Цинциннати состоятся четвертьфинальные поединки турниров ATP Мастерс у мужчин и WTA Premier 5 среди девушек. И пусть до этой стадии добрались далеко не сплошь одни фавориты, следить за встречами 1/4 финала стоит пристально. Выделить центральный матч сегодняшнего дня достаточно сложно, но точно любопытно будет посмотреть американское дерби между Винус Уильямс и Мэдисон Киз, а также противостояние Новака Джоковича с Люкой Пуйе.


W&S Open, Цинциннати
Расписание 5-го игрового дня, 16 августа

 Center Court

Эшли Барти - Мария Саккари - начало в 18:00
Роберто Баутиста-Агут - Ришар Гаске - не ранее 20:00
Софья Кенин - Наоми Осака - не ранее 22:00
Винус Уильямс - Мэдисон Киз - начало в 02:00
Новак Джокович - Люка Пуйе - не ранее 04:00

Grandstand

Каролина Плишкова - Светлана Кузнецова - начало в 20:00
Йошихито Нишиока - Давид Гоффин
Андрей Рублев - Даниил Медведев - начало в 02:00
Равен Клаасен/Майкл Винус - Мате Павич/Бруно Соареш

Stadium 3

Иван Додиг/Филип Полашек - Лукаш Кубот/Марсело Мело - начало в 19:00
Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Хенри Континен/Джон Пирс
Джейми Маррей/Нил Скупски - Фелисиано Лопез/Энди Маррей - не ранее 23:30
Люси Градецка/Андреа Клепач - Каролина Плишкова/Кристина Плишкова
Анна-Лена Гренефельд/Деми Шуурс - Бетани Маттек-Сэндз/Коко Вандевеге

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о 12:21
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