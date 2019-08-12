понедельник, 12 августа 2019 г.

W&S Open. Расписание турнира в Цинциннати на 12 августа.

Не успели отгреметь финальные баталии на соревнованиях в Канаде, как нам предстоит переключить внимание на следующие крупные турниры, стартующие в Цинциннати. Мужчины будут вести борьбу за трофей категории Мастерс, ну а у девушек на кону титул соревнований WTA Premier 5. Уже в понедельник на кортах Цинциннати запланировано немало любопытных матчей, среди которых для нас уж точно особняком стоит поединок Даяны Ястремской против Каролин Возняцки. Ну а весь мир будет следить за возвращением в тур Энди Маррея в одиночном разряде.


W&S Open, Цинциннати
Расписание 1-го игрового дня, 12 августа

 Center Court

Элизе Мертенс - Кетрин МакНелли
Винус Уильямс - Лорен Дэвис
Энди Маррей - Ришар Гаске
Мария Шарапова - Элисон Риске - не ранее 02:00
Рейли Опелка - Борна Чорич - не ранее 03:30

Grandstand

Марин Чилич - Раду Албот
Миомир Кецманович - Феликс Оже-Алиассим
Арина Соболенко - Петра Мартич
Ник Киргиос - Лоренцо Сонего - не ранее 02:00
Даяна Ястремская - Каролин Возняцки - не ранее 03:30

Stadium 3

Кристиан Гарин - Адриан Маннарино
Новак Джокович/Янко Типсаревич - Лукаш Кубот/Марсело Мело
Сэм Куэрри - Пьер-Юг Эрбер
Ребекка Петерсон - Йоханна Конта
Анастасия Севастова - Светлана Кузнецова

Court 4

 Надя Киченок/Эбигейл Спирс - Каролина Плишкова/Кристина Плишкова
Денис Кудла - Люка Пуйе
Маттер Берреттини - Хуан Игнасио Лондеро
Пабло Карреньо-Буста - Жиль Симон
Боб Брайан/Майк Брайан - Жереми Шарди/Фабрис Мартин

Court 10

Елена Остапенко - Юлия Путинцева
Мария Саккари - Камила Джиорджи
Каролин Гарсия - Ига Святек

 Court 7

Кики Бертенс/Донна Векич - Йинь-Йинь Дуань/Сайсай Чженг
Юлия Гергес/Анжелик Кербер - Люси Градецка/Андреа Клепач
Моник Адамчак/Кейтлин Кристиан - Лидия Морозова/Катарина Среботник
Ралука Олару/Чжаоксюань Ян - Анетт Контавейт/Мария Саккари

Court 8 

Александра Саснович - Астра Шарма
Бернарда Пера - Вероника Кудерметова
Гвидо Пелья - Каспер Рууд
Оливье Марах/Юрген Мельцер - Райан Харрисон/Джек Сок

Court 11

Николас Монро/Теннис Сандгрен - Джейми Маррей/Нил Скупски
Джордан Томпсон - Йошихито Нишиока
Иво Карлович - Ян-Леннар Штруфф
Равен Клаасен/Майкл Винус - Ласло Дьере/Душан Лайович
Кевин Кравиц/Андреас Мьес - Мате Павич/Бруно Соареш

Начало матчей на всех кортах запланировано на 18:00

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о 15:38
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