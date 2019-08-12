W&S Open. Расписание турнира в Цинциннати на 12 августа.

W&S Open, Цинциннати
Расписание 1-го игрового дня, 12 августа
Center Court
Элизе Мертенс - Кетрин МакНелли
Винус Уильямс - Лорен Дэвис
Энди Маррей - Ришар Гаске
Мария Шарапова - Элисон Риске - не ранее 02:00
Рейли Опелка - Борна Чорич - не ранее 03:30
Grandstand
Марин Чилич - Раду Албот
Миомир Кецманович - Феликс Оже-Алиассим
Арина Соболенко - Петра Мартич
Ник Киргиос - Лоренцо Сонего - не ранее 02:00
Даяна Ястремская - Каролин Возняцки - не ранее 03:30
Stadium 3
Кристиан Гарин - Адриан Маннарино
Новак Джокович/Янко Типсаревич - Лукаш Кубот/Марсело Мело
Сэм Куэрри - Пьер-Юг Эрбер
Ребекка Петерсон - Йоханна Конта
Анастасия Севастова - Светлана Кузнецова
Court 4
Надя Киченок/Эбигейл Спирс - Каролина Плишкова/Кристина Плишкова
Денис Кудла - Люка Пуйе
Маттер Берреттини - Хуан Игнасио Лондеро
Пабло Карреньо-Буста - Жиль Симон
Боб Брайан/Майк Брайан - Жереми Шарди/Фабрис Мартин
Court 10
Елена Остапенко - Юлия Путинцева
Мария Саккари - Камила Джиорджи
Каролин Гарсия - Ига Святек
Court 7
Кики Бертенс/Донна Векич - Йинь-Йинь Дуань/Сайсай Чженг
Юлия Гергес/Анжелик Кербер - Люси Градецка/Андреа Клепач
Моник Адамчак/Кейтлин Кристиан - Лидия Морозова/Катарина Среботник
Ралука Олару/Чжаоксюань Ян - Анетт Контавейт/Мария Саккари
Court 8
Александра Саснович - Астра Шарма
Бернарда Пера - Вероника Кудерметова
Гвидо Пелья - Каспер Рууд
Оливье Марах/Юрген Мельцер - Райан Харрисон/Джек Сок
Court 11
Николас Монро/Теннис Сандгрен - Джейми Маррей/Нил Скупски
Джордан Томпсон - Йошихито Нишиока
Иво Карлович - Ян-Леннар Штруфф
Равен Клаасен/Майкл Винус - Ласло Дьере/Душан Лайович
Кевин Кравиц/Андреас Мьес - Мате Павич/Бруно Соареш
Начало матчей на всех кортах запланировано на 18:00
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