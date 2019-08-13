W&S Open. Расписание турнира в Цинциннати на 13 августа.

W&S Open, Цинциннати
Расписание 2-го игрового дня, 13 августа
Center Court
Григор Димитров - Стэн Вавринка
Кики Бертенс - Винус Уильямс - не ранее 20:00
Рейли Опелка - Борна Чорич - доигровка со счета 4:6, 6:3, 3:4
Новак Джокович - Сэм Куэрри
Роджер Федерер - Хуан Игнасио Лондеро - не ранее 02:00
Зарина Дияс - Серена Уильямс - не ранее 03:30
Grandstand
Виктория Азаренко - Белинда Бенчич
Гаэль Монфис - Френсис Тиафо
Мэдисон Киз - Гарбинье Мугуруса
Мария Саккари - Петра Квитова - не ранее 02:00
Пабло Карреньо-Буста - Джон Изнер
Stadium 3
Давид Гоффин - Тейлор Фритц
Жоао Соуза - Денис Шаповалов
Даниил Медведев - Кайл Эдмунд
Барбора Стрыцова - Дарья Касаткина
Софья Кенин - Юлия Гергес - не ранее 02:30
Court 4
Катерина Синякова - Донна Векич
Фелисиано Лопез/Энди Маррей - Жан-Жюльен Ройер/Хориа Текау
Цзянь Ван - Шувей Се
Хуберт Гуркач - Роберто Баутиста-Агут
Ян-Леннар Штруфф/Доминик Тим - Диего Шварцман/Орасио Себальос
Court 10
Екатерина Александрова - Карла Суарес-Наварро
Анетт Контавейт - Анжелик Кербер
Онс Жабер - Дженнифер Бреди
Леся Цуренко - Моника Пюиг
Court 7
Виктория Кузмова - Сайсай Чжэн
Вероника Кудерметова/Галина Воскобоева - Ализе Корне/Кристина Младенович
Кетрин МакНелли/Элисон Риске - Шуко Аояма/Александра Крунич
Анна-Лена Гренефельд/Деми Шуурс - Десирей Кравчук/Алисия Росольска
Дженнифер Бреди/Джессика Пегула - Дарья Юрак/Мария Хосе Мартинес Санчез
Court 8
Фернандо Вердаско - Бенуа Пэр
Ласло Дьере - Диего Шварцман
Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Ник Киргиос/Стефанос Циципас
Кристиан Гарин/Бенуа Пэр - Раду Албот/Карен Хачанов
Court 11
Андрей Рублев - Николоз Басилашвили
Хао Чинг Чан/Латиша Чан - Бетани Маттек-Сэндз/Коко Вандевеге
Петра Мартич/Шуай Чжанг - Николь Меличар/Квета Пешке
Остин Крайчек/Эдуард Роже-Васселин - Гвидо Пелья/Жоао Соуза
Ракель Атаво/Ксиньюн Хан - Людмила Киченок/Алена Остапенко
Начало матчей на всех кортах запланировано на 18:00
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