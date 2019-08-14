W&S Open. Расписание турнира в Цинциннати на 14 августа.

W&S Open, Цинциннати
Расписание 3-го игрового дня, 14 августа
Center Court
Екатерина Александрова - Симона Халеп
Эшли Барти - Мария Шарапова - не ранее 20:00
Александр Зверев - Миомир Кецманович
Юлия Путинцева - Слоан Стивенс - начало в 02:00
Ник Киргиос - Карен Хачанов - не ранее 03:30
Grandstand
Кеи Нишикори - Йошихито Нишиока
Ян-Леннар Штруфф - Стефанос Циципас
Александра Саснович - Наоми Осака
Френсис Тиафо - Роберто Баутиста-Агут - не ранее 02:00
Боб Брайан/Майк Брайан - Иван Додиг/Филип Полашек
Stadium 3
Алекс де Минаур - Рейлли Опелка
Каролина Плишкова - Яфань Ван
Стэн Вавринка - Андрей Рублев
Мэдисон Киз - Дарья Касаткина
Софья Кенин - Зарина Дияс
Court 4
Арина Соболенко - Сайсай Чженг
Даниил Медведев - Бенуа Пэр
Давид Гоффин - Гвидо Пелья
Денис Шаповалов - Люка Пуйе
Людмила Киченок/Алена Остапенко - Люси Градецка/Андреа Клепач
Court 10
Элина Свитолина - Элизе Мертенс
Донна Векич - Виктория Азаренко
Шувей Се - Дженнифер Бреди
Светлана Кузнецова - Даяна Ястремская
Шувей Се/Барбора Стрыцова - Анетт Контавейт/Мария Саккари
Барбора Крейчикова/Катерина Синякова - Дженнифер Бреди/Джессика Пегула
Court 7
Ришар Гаске - Федерико Дельбонис
Ига Святек - Анетт Контавейт
Адриан Маннарино - Михаил Кукушкин
Марсело Демолинер/Даниил Медведев - Робин Хаазе/Уэсли Коолхоф
Рохан Бопана/Денис Шаповалов - Раджив Рам/Джо Солсбери
Court 8
Бетани Маттек-Сэндз/Коко Вандевеге - Моник Адамчак/Кейтлин Кристиан
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю - Джейми Маррей/Нил Скупски
Раду Албот - Диего Шварцман
Равен Клаасен/Майкл Винус - Остин Крайчек/Эдуард Роже-Васселин
Court 11
Вероника Кудерметова - Ребекка Петерсон
Кетрин МакНелли/Элисон Риске - Габриэла Дабровски/Йифань Сю
Ализе Корне/Кристина Младенович - Элизе Мертенс/Арина Соболенко
Каролина Плишкова/Кристина Плишкова - Николь Меличар/Квета Пешке
Анна-Лена Гренефельд/Деми Шуурс - Кики Бертенс/Донна Векич
Начало матчей на всех кортах запланировано на 18:00.
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