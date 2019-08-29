Стэн Вавринка шагнул в третий круг Открытого Первенства США.

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка добился довольно непростой победы на стадии второго раунда US Open - 2019. В четырех партиях Стэн, получивший в Нью-Йорке 23-й номер посева, переиграл француза Жереми Шарди, занимающего на данный момент 74-ю строчку мирового рейтинга. Лишь в третьем сете Вавринке не удалось отличиться на приеме, что в итоге привело к тай-брейку, победу на котором отпраздновал Жереми. В остальных партиях швейцарец по разу отличился на приеме. На выход в третий раунд Открытого Первенства США Стэн Вавринка потратил чуть более 2 часов и 45 минут игрового времени.
(23) Стэн Вавринка - Жереми Шарди - 6:4, 6:3, 6:7(3), 6:3
В третьем раунде последнего в сезоне Турнира Большого Шлема Стэн Вавринка ждет победителя матча между Паоло Лоренци и Миомиром Кецмановичем.
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