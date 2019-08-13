Стэн Вавринка вырывает победу у Григора Димитрова на старте Мастерса в Цинциннати.

Стэн Вавринка - Григор Димитров - 5:7, 6:4, 7:6(4)
Стэн Вавринка и Григор Димитров в последнее время достаточно часто встречаются на корте. На прошлой неделе швейцарский теннисист оказался сильнее на Мастерсе в Монреале. А ещё чуть ранее в трех партиях Вавринка добился победы на Ролан Гарросе. Можно, конечно, расценивать очередную встречу между спортсменами как шанс для реванша у Димитрова, но и в Цинциннати именно Стэн до начала встречи выглядел фаворитом.
Правда, в стартовой партии встречи проявить этот статус фаворита у Стэна не получилось. Вообще оба спортсмена уверенно выигрывали собственные подачи без каких либо шансов для принимающей стороны. И быть бы тай-брейку, но в последний момент Вавринка немного поплыл и Димитров воспользовался единственным на двоих теннисистов брейк-поинтом за всю партию. Он же был и сет-боллом для болгарского спортсмена.
Вторую партию Стэн тоже начал без должной уверенности в собственных силах, но на этот раз с брейк-поинта спасти подачу швейцарскому теннисисту таки удалось. А в середине сета Вавринка уже сам впервые в матче толком зацепился на приёме и вырвался вперёд. У Димитрова был отличный шанс отыграться, но своим двойным брейковым мячом болгарский теннисист не воспользовался.
Ну а в начале третьей партии с Григором случился настоящий провал. Дважды подряд он упустил собственную подачу и позволил Вавринке уйти в солидный отрыв. Когда при счёте 5:2 Стэн вышел подавать на победу и заработал двойной матч-болл, многие ли верили в возобновление интриги? Думаю, что сам Григор не особо рассчитывал на продолжение борьбы, но на всякий случай пободался. И не просто отыграл матч-поинты и оформил первый обратный брейк, но и помешал Вавринке подать на победу и со второй попытки.
Любой, упустив такой перевес, мог бы поплыть, но Вавринка умудрился тут же оформить ещё один брейк и выйти третий раз подавать на победу. Как вы уже знаете, снова неудачно. Когда Димитров дважды упустил свою подачу на тай-брейке, но Вавринка не удержал перевес 4:0, уже, наверное мало кто удивился. Но все-таки Стэн справился и с невероятным трудом завершил встречу в свою пользу.
Во втором раунде Мастерса в Цинциннати Стэн Вавринка сыграет с российским квалифайером Андреем Рублевым.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий