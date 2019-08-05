Стэн Вавринка обыгрывает Григора Димитрова на старте Мастерса в Монреале.

Стэн Вавринка - Григор Димитров - 6:4, 6:4
По разным причинам Стэн Вавринка и Григор Димитров на данный момент находятся далеко от своих лучших позиций в мужском мировом рейтинге. Спад болгарского теннисиста даже более очевидный, но все это никак не повлияло на интерес к матчу стартового круга Мастерса в Монреале. Два экс третьих номера мужского тенниса, согласитесь, вывеска более чем громкая.
Вавринка, как минимум на бумаге, выглядел чуть ли не явным фаворитом встречи и свой теоретический перевес Стэн стал переводить в практическую плоскость уже с первых розыгрышей. Довольно быстро швейцарскому теннисисту удалось повести в счете с брейком и этот перевес стал ключевым во всей стартовой партии. Мог Вавринка и закончить сет успехом на приеме, но Димитров чудом отыгрался с тройного сет-болла у соперника. Григор сложнейший гейм взял, но помешать Стэну подать на партию уже не сумел.
В дебюте второго сета Вавринка снова оказался впереди с брейком, правда, на этот раз Димитров тут же отыгрался. Стэн моментально восстановил равновесие и сконцентрировался на собственных подачах. В итоге, разве что сам швейцарец мог упрочить лидерство - в середине сета он не воспользовался очередным брейк-поинтом. А вот у Димитрова шансов на спасение встречи попросту не было.
Во втором раунде Мастерса в Монреале Стэн Вавринка теперь сыграет с 6-м номером посева россиянином Кареном Хачановым.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий