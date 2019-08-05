Каролин Возняцки успешно стартовала на соревнованиях в Торонто.

(15) Каролин Возняцки - Юлия Путинцева - 6:4, 6:2
По ходу стартовой партии Каролин Возняцки долгое время была в роли догоняющей. Виной всему - проигранный гейм на собственной подаче в самом дебюте встречи. В середине партии Каро вполне могла отыгрываться, но Путинцева спаслась с брейк-поинта, но в концовке сета Возняцки уже полностью прибрала инициативу и оформила два брейка подряд. Приняла на стартовый сет Каро, кстати, выиграв гейм на приеме под ноль.
Начало второго сета тоже вполне могло получиться для датчанки неудачным. Но на этот раз Каролин подачу с брейк-поинта удержала. Ну а дальше события повторили сценарий стартовой партии - снова Возняцки полностью переиграла соперницу в концовке, оформив два подряд брейка.
Во втором раунде соревнований в Торонто Каролин Возняцки сыграет с победительницей матча между Игой Святек и Айлой Томльянович.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий