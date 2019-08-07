Даяна Ястремская обыграла Викторию Азаренко во втором раунде турнира в Торонто.

Даяна Ястремская - Виктория Азаренко - 7:5, 7:5
Так уж получилось, что перед матчем второго круга соревнований в Торонто Даяна Ястремская имела на день больше отдыха. И, вроде бы, Виктория Азаренко не слишком сильно утомилась вчера по ходу встречи с Камилой Джиорджи, этот фактор вполне мог сыграть свою роль в эпизодах, когда белорусская теннисистка откровенно проваливалась.
Первый такой неудачный для Виктории эпизод случился фактически в самом начале встречи. Даяна быстро повела с брейком, а потом и укрепила свой перевес ещё одной выигранной подачей соперницы. Казалось бы, довести сет до победы, когда в запасе есть две возможности поставить точку в партии, не составит труда. Но Азаренко сумела организовать настоящий камбек. Ястремская не реализовала сет-болл и позволила Виктории отыграть одну упущенную подачу. А потом украинская теннисистка не вопользовалась ещё тремя сет-поинтами и Вика защитила собственный сложнейший гейм.
Вторая попытка Даяны подать на победу в партии для Ястремской получилась и вовсе провальной. Азаренко вернулась в борьбу, но похоже, потратила на это слишком много сил. Под занавес сета Виктория снова упустила собственный гейм и вместе с ним и всю стартовую партию.
По ходу второго сета Даяна снова могла повести с геймом на приёме в активе, но Виктория проявила характер и спасла подачу с двух брейк-поинтов. А уже через несколько минут сама Азаренко вырвалась вперёд с брейком. На этот раз белорусская теннисистка вышла подавать на партию, но, не добравшись даже до сет-боллов, гейм упустила. Был у Виктории, правда, скрытый сет-поинт в следующем гейме, но Даяна его ликвидировала и защитила подачу. А следом оформила решающий брейк, которым и была поставлена точка в поединке.
В третьем раунде турнира в Торонто Даяна Ястремская сыграет с американской теннисисткой Софьей Кенин, которая накануне выбила из борьбы лидера мирового рейтинга Эшли Барти.
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