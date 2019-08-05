Даяна Ястремская уверенно обыгрывает 13-ю ракетку соревнований в Торонто.

Даяна Ястремская - (13) Йоханна Конта - 6:3, 6:2
То, что Даяне Ястремской попался крайне неудобный и неприятный соперник, как для первого раунда турнира в Торонто, было очевидно ещё до начала встречи. В дебюте поединка опасения, казалось бы, подтвердились. Именно Конта сумела первой отличиться на приёме, но в отрыв британскую теннисистку Даяна не отпустила. Ястремская оформила моментальный обратный брейк, хотя для этого и пришлось попотеть. Конта отыгралась со счета 0:40 на собственной подаче, но с пятого брейк-поинта Даяна таки сравняла счёт в сете.
А вот в концовке партии Йоханне ликвидировать тройной брейк-поинт не удалось. Даяна с первой же попытки реализовала скрытый сет-болл и тут же подала на победу в партии. За 3 последних гейма стартового отрезка встречи Ястремская отдала сопернице всего 2 розыгрыша.
В начале второго сета украинская теннисистка снова чуть было не упустила собственную подачу, но спаслась с двух брейковых мячей. В остальном, события развивались по тому же сценарию. После боевого дебюта сета инициативу полностью захватила Даяна - брейк в середине партии, выигранная под ноль подача соперницы ближе к завершению сета и подача, теперь уже на матч. С ней, правда, украинке пришлось получиться. Ястремская не реализовала сначала тройной матч-болл, потом ещё один важнейший мяч позволила выиграть именно Конте, а там и брейк-поинты для британской спортсменки подоспели. Но в итоге с пятой попытки Даяна оформила итоговую победу.
Во втором раунде соревнований в Торонто Даяна Ястремская сыграет с победительницей матча между Викторией Азаренко и Камилой Джиорджи.
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