Даяна Ястремская стартовала на US Open с непростой победы над Моникой Никулеску.

(32) Даяна Ястремская - Моника Никулеску - 6:4, 1:6, 6:2
Даяна Ястремская, которая чуть ли не в последний момент таки попала в посев US Open - 2019, попыталась сразу же закрепить за собой статус фаворита встречи первого круга американского мейджора против Моники Никулеску. Именно представительница Украины смогла первой отличиться на приёме, но спустя несколько минут Моника оформила обратный брейк.
События в партии после быстрого обмена выигранными геймами на приёме немного успокоились, хотя брейк-поинтов, на самом деле хватало - чуть ли не в каждом гейме принимающая сторона имела шансы на успех. Воспользоваться ими в концовке сета смогла именно Даяна. Правда, с подачей на партию возникли серьёзные проблемы - Ястремской пришлось отыгрываться с тройного брейк-поинта у соперницы, но украинская теннисистка справилась с задачей.
Второй сет прошёл для Даяны, мягко говоря, не лучшим образом. Может очевидного игрового перевеса Никулеску так и не добилась, но вот счёт в партии менялся исключительно в пользу румынской теннисистки. Моника со счета 1:1 сумела дважды отличиться на приеме, выиграть 5 геймов подряд и перевести встречу в решающий отрезок.
В нем Даяна, наконец, смогла вернуть себе уверенность в собственных силах. Собственные геймы украинская теннисистка брала вообще без шансов для соперницы. Но самое главное, Ястремская смогла дважды навязать Никулеску борьбу на приёме - и оба раза удачно. Первый брейк позволил украинке получить необходимый перевес, а вот вторым Даяна Ястремская поставила победную точку в матче.
Во втором раунде US Open - 2019 Даяна Ястремская сыграет со шведской теннисисткой Ребеккой Петерсон.
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