Даяна Ястремская уверенно шагнула в третий раунд US Open - 2019.

(32) Даяна Ястремская - Ребекка Петерсон - 6:4, 6:1
Даяна с первого же гейма встречи сумела захватить лидерство в счёте - отличиться на приёме украинской теннисистке удалось уже на самом старте встречи и особых шансов на отыгрыш у Петерсон не просматривалось. Да, в середине партии шведская спортсменка заработала брейк-поинт, но Ястремская его отыграла и защитила гейм. Под занавес сета Даяна ещё раз отличилась на приёме и вышла подавать на партию, но тут некоторый мандраж сыграл свою роль и Ребекка один брейк отыграла. Правда, со второй попытки, которая, к счастью, была у Даяны в запасе, украинка поставила точку в стартовом сете.
Ну а во второй партии Ястремская заиграла куда более раскрепощенно, ну а Петерсон просто не выдержала того напора, который предложила Даяна. Снова именно украинская теннисистка быстро повела с брейком, но на этот раз Ястремская ещё дважды сумела взять подачу соперницы и оформила полноценный разгром в партии.
В третьем раунде US Open - 2019 Даяна Ястремская сыграет со своей соотечественницей Элиной Свитолиной. 5-я ракетка турнира во втором круге переиграла ветерана тура американку Винус Уильямс.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий