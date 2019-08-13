Даяна Ястремская переиграла Каролин Возняцки на старте турнира в Цинциннати.

Даяна Ястремская - Каролин Возняцки - 6:4, 6:4
Понятно, что Каролин Возняцки в последнее время переживает далеко не лучший период в своей карьере. Датчанка столкнулась не только с игровыми проблемами, но и с хроническим заболеванием, которое серьезно мешает ей показывать высочайшие результаты. Но при этом опыта и мастерства Каролин хватает для того, чтобы оставаться достаточно грозной силой в туре. Тем ценнее для Даяны победа, добытая на старте соревнований в Цинциннати.
Уже в самом начале встречи лидерство попыталась захватить Каролин. Быстрый брейк Возняцки оформила и в счёте повела, но Ястремская не стала отпускать соперницу в отрыв. Тут же Даяна и сама отличилась на приёме, а через несколько минут оставила за собой сложнейший гейм на собственной подаче - украинской теннисистке пришлось отыгрывать сразу 3 брейк-поинта, но Ястремская справилась.
А ещё через несколько минут Даяна уже сама повела с брейком. Снова сразу же после него пришлось прилично попотеть со своим геймом, но и на этот раз Ястремская удержала сложную подачу. Правда, перевес украинской теннисистки ключевым в сете не стал. Уже во второй половине сета Возняцки оформила обратный брейк и полностью выровняла ситуацию в счёте. Правда, Каролин провалила ещё одну собственную подачу, причём сделала это в самый неподходящий момент. Даяна заработала тройной сет-болл на приёме и со второй попытки поставила точку в партии.
Второй сет начался с обмена сложнейшими геймами, которые подающая сторона с кучи брейк-поинтов таки удержала. Но в середине партии события стали развиваться невероятно стремительно. Дважды Возняцки вырывалась в лидеры, но оба раза Даяне удавалось уже через несколько минут оформить обратный брейк и восстановить равенство в счёте. И снова ключевым стал провал датчанки на подаче в ключевой момент. Вновь тройной брейк-поинт для Ястремской, который был ещё и тройным сет-боллом и матч-боллом. И опять, как и в стартовой партии, со второй попытки Даяна своим шансом воспользовалась.
Теперь во втором раунде турнира в Цинциннати Даяна Ястремская сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой, обыгравшей на старте соревнований 11-ю ракетку Анастасию Севастову.
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