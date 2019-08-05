Арина Соболенко уступила в финале турнира в Сан Хосе.

Сайсай Чжэн - (2) Арина Соболенко - 6:3, 7:6(3)
Сложно сказать, выглядела ли Арина Соболенко явной фавориткой финала до его начала. Понятно, что номер посева и мирового рейтинга говорили о многом, но в последнее время белорусской теннисистке далеко не всегда удаётся показывать игру стабильно высокого уровня по ходу всей игровой недели. Не могу сказать, что финальную встречу Арина провалила, но сделать последний и важнейший шаг к титулу у неё не вышло.
Самое начало титульного матча получилось достаточно нервным для обеих спортсменок. Соболенко упустила уже стартовый гейм на собственной подаче, при этом не взяв в нем ни одного розыгрыша. Развить успех у Сайсай не получилось - китаянка не удержала уже следующую подачу. К середине партии Чжэн, правда, уже солидно прибавила в стабильности, а вот Арина продолжала действовать немного нервно и поспешно. В итоге в середине сета Соболенко ещё раз проиграла свою подачу, не воспользовалась брейк-поинтом в концовке партии, а затем и дала Сайсай ещё раз отличиться на приёме. Этот брейк и позволил Чжэн отпраздновать успех в сете.
Дебют второй партии снова остался за представительницей Поднебесной. Сайсай получила возможность уйти в отрыв, но опять не воспользовалась быстро добытым перевесом. После выигранного на приёме гейма в самом начале сета, Чжэн дважды подряд упустила собственную подачу. Впервые в матче Соболенко повела с брейком, но перевес этот белорусская теннисистка удерживала очень недолго. Сайсай отыгралась в следующем же гейме и восстановила равновесие.
Неожиданно вторая половина партии прошла даже без брейк-поинтов. Ни одной теннисистке не удавалось цепляться за подачу соперницы, а под занавес сета показалось, что они и не особо хотели, морально смирившись с тай-брейком. Его Чжэн провела просто идеально. Добившись преимущества в мини-брейк Сайсай уверенно удержала его до матч-боллов. Соболенко нужно было выигрывать две собственные подачи и цепляться на приёме. Под грузом давления Арина взяла и... Просто проиграла первый же свой мяч.
Титул в Сан Хосе становится для Сайсай Чжэн первым в карьере на уровне WTA в одиночном разряде.
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