понедельник, 5 августа 2019 г.

Арина Соболенко уступила в финале турнира в Сан Хосе.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла оформить титул на соревнованиях в американском Сан Хосе. В финальном поединке Арина, получившая на турнире 2-й номер посева, в двух партиях проиграла китаянке Сайсай Чжэн, занимающей 55-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете Соболенко выглядела откровенно разобранной и проиграла с отрывом сразу в два брейка. Во втором отрезке матча Арине удалось немного наладить игру, отыграть быстрый брейк и даже повести с геймом на приёме в активе, но в итоге Чжэн на тай-брейке оформила победу в финальном противостоянии. На неё Сайсай потратила чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.


Сайсай Чжэн - (2) Арина Соболенко - 6:3, 7:6(3)

 Сложно сказать, выглядела ли Арина Соболенко явной фавориткой финала до его начала. Понятно, что номер посева и мирового рейтинга говорили о многом, но в последнее время белорусской теннисистке далеко не всегда удаётся показывать игру стабильно высокого уровня по ходу всей игровой недели. Не могу сказать, что финальную встречу Арина провалила, но сделать последний и важнейший шаг к титулу у неё не вышло.

Самое начало титульного матча получилось достаточно нервным для обеих спортсменок. Соболенко упустила уже стартовый гейм на собственной подаче, при этом не взяв в нем ни одного розыгрыша. Развить успех у Сайсай не получилось - китаянка не удержала уже следующую подачу. К середине партии Чжэн, правда, уже солидно прибавила в стабильности, а вот Арина продолжала действовать немного нервно и поспешно. В итоге в середине сета Соболенко ещё раз проиграла свою подачу, не воспользовалась брейк-поинтом в концовке партии, а затем и дала Сайсай ещё раз отличиться на приёме. Этот брейк и позволил Чжэн отпраздновать успех в сете.

Дебют второй партии снова остался за представительницей Поднебесной. Сайсай получила возможность уйти в отрыв, но опять не воспользовалась быстро добытым перевесом. После выигранного на приёме гейма в самом начале сета, Чжэн дважды подряд упустила собственную подачу. Впервые в матче Соболенко повела с брейком, но перевес этот белорусская теннисистка удерживала очень недолго. Сайсай отыгралась в следующем же гейме и восстановила равновесие.

Неожиданно вторая половина партии прошла даже без брейк-поинтов. Ни одной теннисистке не удавалось цепляться за подачу соперницы, а под занавес сета показалось, что они и не особо хотели, морально смирившись с тай-брейком. Его Чжэн провела просто идеально. Добившись преимущества в мини-брейк Сайсай уверенно удержала его до матч-боллов. Соболенко нужно было выигрывать две собственные подачи и цепляться на приёме. Под грузом давления Арина взяла и... Просто проиграла первый же свой мяч.

Титул в Сан Хосе становится для Сайсай Чжэн первым в карьере на уровне WTA в одиночном разряде.

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о 04:59
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