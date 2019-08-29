Александр Зверев в пяти партиях обыграл Френсиса Тиафо во втором раунде US Open - 2019.

6-й номер посева Открытого Первенства США немецкий теннисист Александр Зверев столкнулся с серьезными трудностями уже на стадии второго круга турнира. Лишь в пяти партиях Александр сумел одолеть местного спортсмена Френсиса Тиафо, занимающего на данный момент 45-ю строчку мирового рейтинга. Зверев дважды вел в счете по партиям, но довел поединок до решающего отрезка. На сложнейшую победу Александру Звереву понадобилось около трех с четвертью часов игрового времени.
(6) Александр Зверев - Френсис Тиафо - 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3
В третьем раунде соревнований в Нью-Йорке Александр Зверев сыграет с победителем матча между фрацузом Бенуа Пэром и Альяжем Бедене из Словении.
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