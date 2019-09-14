Гаэль Монфис завершил выступления в Чжухае на стадии 1/4 финала.

Французский теннисист Гаэль Монфис, который на соревнованиях категории ATP-250 в китайском Чжухае был посеян под 3-м номером, не сумел преодолеть четвертьфинальную стадию турнира. В двух партиях Гаэль уступил 8-й ракетке соревнований и 46-му номеру текущего мирового рейтинга испанцу Альберту Рамосу-Винольясу. На выход в полуфинал турнира Альберт потратил около 1 часа и 40 минут игрового времени.
(8) Альберт Рамос-Винольяс - (3) Гаэль Монфис - 7:5, 6:4
За выход в финал турнира в Чжухае Альберт Рамос-Винольяс теперь поспорит с победителем матча между Дамиром Джумхуром и Адрианом Маннарино.
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