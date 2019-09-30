понедельник, 30 сентября 2019 г.

Симона Халеп уступила россиянке Екатерине Александровой во втором раунде турнира в Пекине.

Румынская теннисистка Симона Халеп не сумела преодолеть уже стадию второго круга на крупных соревнованиях в столице Китая. В двух партиях Симона, получившая в Пекине 6-й номер посева, уступила российской спортсменке Екатерине Александровой, занимающей 38-ю строчку текущего мирового рейтинга. Весь поединок Халеп испытвала серьезные проблемы с собственной подачей. Лишь по разу в каждом из сетов представительница Румынии сумела выиграть свои геймы. На победу в матче Екатерина Александрова потратила 1 час и 5 минут игрового времени.


Екатерина Александрова - (6) Симона Халеп - 6:2, 6:3

Перспективы Симоны Халеп на турнире в Пекине, мягко говоря, выглядели достаточно туманными еще до старта соревнований. Все-таки румынская теннисистка испытывала некоторые проблемы со здоровьем, которые даже заставили ее сняться с турнира в Ухане. В Пекин Симона приехала, но лишь для того, чтобы завершить борьбу уже на стадии второго круга.

В начале встречи Халеп в довольно напряженной борьбе упустила собственную подачу и тут же не воспользовалась отличным шансом на то, чтобы восстановить равновесией в счете. Если Александрова оставила за собой сложный гейм на приеме, то Симона отпустила соперницу с трех брейк-поинтов. В середине сета румынская теннисистка, правда, таки оформила обратный брейк, но проблемы на собственной подаче никуда не делись - Александрова до конца сета еще дважды отличилась на приеме и спокойно оставила за собой стартовый отрезок матча.

Обмен брейками случился и в дебюте второй партии. Если Екатерина, пусть изредка, но таки выигрывала собственные подачи, то Халеп продолжало лихорадить. Изо всех сил румынская теннисистка цеплялась за встречу, дважды возвращаясь в борьбу после брейков в исполнении соперницы, но вот третий проигранный на подаче гейм Симоне ликвидировать уже просто не хватило времени - сразу после этого брейка Александрова подала на победу в матче.

В третьем раунде соревнований в Пекине Екатерина Александрова сыграет с победительницей матча между Дарьей Касаткиной и Ариной Соболенко.

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о 12:31
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