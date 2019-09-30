Симона Халеп уступила россиянке Екатерине Александровой во втором раунде турнира в Пекине.

Екатерина Александрова - (6) Симона Халеп - 6:2, 6:3
Перспективы Симоны Халеп на турнире в Пекине, мягко говоря, выглядели достаточно туманными еще до старта соревнований. Все-таки румынская теннисистка испытывала некоторые проблемы со здоровьем, которые даже заставили ее сняться с турнира в Ухане. В Пекин Симона приехала, но лишь для того, чтобы завершить борьбу уже на стадии второго круга.
В начале встречи Халеп в довольно напряженной борьбе упустила собственную подачу и тут же не воспользовалась отличным шансом на то, чтобы восстановить равновесией в счете. Если Александрова оставила за собой сложный гейм на приеме, то Симона отпустила соперницу с трех брейк-поинтов. В середине сета румынская теннисистка, правда, таки оформила обратный брейк, но проблемы на собственной подаче никуда не делись - Александрова до конца сета еще дважды отличилась на приеме и спокойно оставила за собой стартовый отрезок матча.
Обмен брейками случился и в дебюте второй партии. Если Екатерина, пусть изредка, но таки выигрывала собственные подачи, то Халеп продолжало лихорадить. Изо всех сил румынская теннисистка цеплялась за встречу, дважды возвращаясь в борьбу после брейков в исполнении соперницы, но вот третий проигранный на подаче гейм Симоне ликвидировать уже просто не хватило времени - сразу после этого брейка Александрова подала на победу в матче.
В третьем раунде соревнований в Пекине Екатерина Александрова сыграет с победительницей матча между Дарьей Касаткиной и Ариной Соболенко.
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