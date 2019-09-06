Бьянка Андрееску в двух сложнейших сетах вырвала победу у Белинды Бенчич в полуфинале US Open - 2019.

(15) Бьянка Андрееску - (13) Белинда Бенчич - 7:6(3), 7:5
Наверное, можно было предположить, что второй полуфинал US Open - 2019 будет наполнен нервами. Все таки для каждой из спортсменок этот матч был дебютным на столь высокой стадии Турниров Большого Шлема. Но стартовый сет показал, что Бьянка и Белинда подошли к битве с максимальной концентрацией. За всю партию зрители так и не увидели ни одного брейка, хотя возможностей для того, чтобы отличиться у той же Бенчич хватало с головой.
Если Андрееску за весь стартовый сет толком ни разу и не зацепилась за подачу соперницы, то Белинда упустила сразу 6 брейк-поинтов. В середине партии у швейцарской теннисистки был счет 40:15 на приеме, но и тут Бьянка сумела отыграться. Ликвидировала Андрееску и сет-поинт, который Бенчич заработала на приеме. Но вот на тай-брейке вся стабильность Белинды на подаче улетучилась.
Андрееску сумела повести сразу с тремя мини-брейками - 5:0. Оставалось отработать две собственные подачи, но паника накрыла и канадскую теннисистку, которая оба мяча проиграла. Вроде бы отставание Бенчич стало уже не таким огромным, но Белинда проиграла еще один розыгрыш на собственной подаче и отдала сопернице весь стартовый сет.
Вторую партию швейцарская теннисистка начала, как заведенная. Бенчич быстро ушла в солидный отрыв сразу с двумя брейками - 4:1. Андрееску одну проигранную подачу отыграла моментально, но тут же снова проиграла собственный гейм. 5:2 в пользу Белинды и, казалось бы, самое время готовиться к решающей партии. Но Бьянка оказалась против. Дважды Андрееску помешала сопернице подать на сет, а потом и третий подряд брейк оформила. Таким образом, выиграв в концовке второй партии сразу 5 геймов подряд Бьянка Андрееску оформила выход в финал US Open - 2019.
В нем канадская теннисистка сразится с Сереной Уильямс, которая чуть ранее переиграла Элину Свитолину из Украины.
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