Бьянка Андрееску добилась волевой победы над Элизе Мертенс в четвертьфинале US Open - 2019.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску продолжает фантастический удачные выступления на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема. На стадии четвертьфинала Бьянка добилась волевой победы над представительницей Бельгии Элизе Мертенс, получившей в Нью-Йорке 25-й номер посева. Андрееску смогла выиграть матч несмотря на проигранный стартовый сет противостояния. На выход в 1/2 финала US Open - 2019 Бьянка Андрееску потратила чуть более двух часов игрового времени.
(15) Бьянка Андрееску - (25) Элизе Мертенс - 3:6, 6:2, 6:3
За выход в финал Открытого Первенства США Бьянка Андрееску поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая в своём четвертьфинале обыграла хорватскую спортсменку Донну Векич
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