Бьянка Андрееску с трудом переиграла Александру Саснович на старте турнира в Пекине и квалифицировалась на Итоговый.

(5) Бьянка Андрееску - Александра Саснович - 6:2, 2:6, 6:1
Бьянка Андрееску становится четвертой спортсменкой, которой удалось квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Для того, чтобы официально стать участницей финального турнира года Бьянке необходимо было побеждать в стартовом матче турнира в Пекине, но с этим, довольно неожиданно, возникли некоторые трудности.
Неприятный брейк в исполнении Саснович в самом начале встречи Андрееску ликвидировала просто эффектно. Со счета 0:2 в стартовой партии Бьянке удалось трижды подряд отличиться на приеме, выиграть 6 геймов и отвесить сопернице скрытую баранку. И это при том, что в концовке сета, когда канадская спортсменка лидировала всего с одним геймом на приеме в активе, Александра заработала тройной брейк-поинт и вполне могла возвращаться в борьбу. Бьянка нашла чем ответить и не просто защитила тот сложнейший гейм, а и выиграла под ноль следующую подачу Саснович.
С геймом на приеме в активе белорусская теннисистка повела и в начале второй партии. Но показалось, что сценарий стартового сета вполне може повториться. Снова Андрееску очень быстро превратила счет 0:2 в равные цифры на табло, и... И Саснович, наконец, включила характер. Александре удалось оформить еще 2 брейка до конца второй партии, но насколько же сложно они ей дались. В одном Бьянка снова отыгралась с тройного брейк-поинта, но в итоге Саснович таки завершила гейм брейком. Во втором - белорусская теннисистка праздновала успех лишь с четвертого брейк-поинта. Как бы там ни было, Александра четко отработав оставшиеся собственные подачи перевела встречу в решающий отрезок.
Но лишь для того, чтобы откровенно провалиться в третьей партии. Андрееску очень быстро повела с брейком и не давала сопернице ровным счетом никаких шансов на приеме. Под занавес встречи Бьянка еще раз выиграла гейм на подаче Саснович и сразу же после этого поставила победную точку в матче.
Во втором раунде соревнований в Пекине Бьянка Андрееску сыграет с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.
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