Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open - 2019.

(15) Бьянка Андрееску - (8) Серена Уильямс - 6:3, 7:5
Спортсменка, которая впервые в карьере сыграла в основной сетке US Open. Девушка, которая до старта Открытого Первенства США провела в основе всех мейджоров суммарно только 5 матчей и выиграла всего 2 их них. Ноунеймом Бьянка Андрееску на турнире в Нью-Йорке, естественно не была, два её трофея на соревнованиях категории WTA Premier 5 по ходу сезона, конечно, заставили весь мир заговорить об этой теннисистке. Но ведь ещё год назад про неё слышали разве что те поклонники тенниса, которые активно следят за турнирами второго эшелона.
Свой трофей на US Open - 2019 Андрееску, без сомнений, заслужила. Но нельзя не сказать и том, что Серена в последнее время титульные матчи откровенно проваливает. Уже 4 финала мейджоров за последние два сезона американка проиграла, хотя по ходу соревнований Уильямс-младшая была той самой машиной, сносившей с корта любую соперницу. Комплекс? Не думаю, но вопрос о готовности Серены до конца пройти всю двухнедельную дистанцию Турнира Большого Шлема, как видим, остаётся открытым.
Сравнивать Серену, которая вынесла в полуфинале Элину Свитолину, и ту Уильямс, которая сегодня ночью проигрывала Андрееску, не имеет смысла. Во-первых, в финале уже не важны никакие предыдущие достижения, это один матч на кону которого трофей. Во-вторых, по сути, американка показала на корте ровно то, что ей позволила соперница. Ослабь Бьянка игру, позволь канадская теннисистка Серене немного прийти в себя, результат матча мог быть совсем другим. Да, в этой встрече был момент, когда показалось, что Уильямс-младшая готова устроить перелом, но случился он, наверное, слишком поздно.
Итак, уже в начале встречи Андрееску сумела повести с брейком. Серена, которая всю турнирную дистанцию в Нью-Йорке прошла практически с идеальной игрой на собственной подаче, слишком быстро оказалась в роли догоняющей и к такому развитию событий оказалась просто не готова. Скорее Андрееску могла второй раз отличиться на приёме, но сложнейший гейм, в котором пришлось отыгрывать сразу 5 брейк-поинтов, Уильямс таки удержала. Сразу после него Серена впервые создала видимость борьбы на приёме и даже заработала первый в матче брейковый мяч, но Бьянка его ликвидировала. А через минуту ещё одним брейком канадская теннисистка оформила победу в стартовом сете.
Во второй партии было уже куда больше борьбы и нервов... Снова именно Андрееску первой отличилась на приёме, но Серена моментально, пусть и с боями, но вернулась в борьбу. Бьянка нашла чем ответить и дважды взяла подачу соперницы. Перевес в два брейка, счет 6:3, 5:1... Казалось бы, финал завершён. Но именно тут Уильямс-младшая смогла возродить интригу. Первую попытку канадской теннисистки подать на чемпионство Серена отыграла с матч-болла. После этого американка второй брейк оформила вообще под ноль и весь перевес Андрееску, в том числе психологический и игровой, растаял.
И вот тут Бьянка сделала то, на что, по сути, сейчас способно не много спортсменок в туре. Андрееску успокоилась и остановила собственное крутое пике. Ясно, что было волнение, понятно, что, когда до титула мейджора остаётся пара розыгрышей начинается откровенный мандраж, но Бьянка со всем справилась и смогла ещё раз взять подачу Серены. Гейм, сет, матч. Бьянка Андрееску - победитель US Open - 2019.
С понедельника Бьянка Андрееску станет 5-й ракеткой мира. В чемпионской гонке канадская теннисистка и вовсе окажется на 4-й строчке. И, если честно, вариантов, при которых Бьянка окажется за бортом Итогового Турнира WTA, не так уж и много.
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