вторник, 24 сентября 2019 г.

Эшли Барти добилась волевой победы над Каролин Гарсия на старте турнира в Ухане.

Лидер текущего мирового рейтинга австралийская теннисистка Эшли Барти с непростой победы начинает выступления на соревнованиях категории WTA Premier 5 в китайском Ухане. На стадии второго круга Эшли в трех сетах обыграла француженку Каролин Гарсия, занимающую 30-ю строчку женской классификации. Барти проиграла стартовый сет встречи, но смогла переломить ход матча и оставить за собой два последующих игровых отрезка. На победу в противостоянии Эшли Барти потратила около двух с четвертью часов.


(1) Эшли Барти - Каролин Гарсия - 4:6, 6:4, 6:1

Фактически весь стартовый сет Эшли Барти провела в роли догоняющей. Дважды Каролин Гарсия вырывалась вперед с брейком, но позволяла первой ракетке мира практически моментально отыгрываться. Но вот третью проигранную подачу Барти ликвидировать уже не смогла. Сразу после этого брейка французская теннисистка вышла подавать на победу в партии и достаточно уверенно взяла этот важнейший гейм.

В начале второго сета Гарсия упустила отличную возможность снова повести в счете - Барти выцарапала сложнейший гейм на собственной подаче сразу с трех брейк-поинтов. В середине партии уже сама Каролин защитила непростой гейм, ликвидировав, правда, лишь один брейковый мяч. Казалось, что сет вполне может завершиться тай-брейком, но в последний момент представительница Франции просто провалилась - Гарсия под ноль проиграла собственную подачу и этим брейком Барти перевела матч в решающий сет.

В нем борьбы уже попросту не получилось. Эшли окончательно захватила инициативу и со счета 1:1 взяла сразу 5 геймов подряд, оформив по пути к победе еще два брейка. Теперь за выход в четвертьфинал турнира в Ухане Эшли Барти поспорит с американкой Софьей Кенин, которая на тай-брейке решающего сета обыграла во втором раунде представительницу Бельгии Элизе Мертенс.

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о 14:32
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