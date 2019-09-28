Белинда Бенчич с победы над Шувей Се стартовала на турнире в Пекине.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, получившая на соревнованиях в Пекине 9-й номер посева, с довольно уверенной победы начинает выступления на турнире. В матче первого круга Белинда в двух сетах обыграла представительницу Тайваня Шувей Се, занимающую 32-ю строчку текущего мирового рейтинга. После боевой стартовой партии Бенчич не оставила ни единого шанса сопернице по ходу второго сета. На победу в матче Белинда Бенчич потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(9) Белинда Бенчич - Шувей Се - 7:5, 6:2
Во втором раунде турнира в столице Китая Белинда Бенчич сыграет с победительницей матча между Барборой Стрыцовой и Винус Уильямс.
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