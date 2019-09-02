понедельник, 2 сентября 2019 г.

Наоми Осака уступила Белинде Бенчич в четвёртом раунде US Open и упустила первую строчку мирового рейтинга.

Наоми Осака не сумела защитить прошлогодний титул на Открытом Первенстве США и потеряла первую строчку мирового рейтинга. На стадии четвёртого круга текущего US Open японская теннисистка в двух боевых партиях уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, получившей в Нью-Йорке 13-й номер посева. На победу в матче Белинда потратила чуть более 1 часа и 25 минут игрового времени.


(13) Белинда Бенчич - (1) Наоми Осака - 7:5, 6:4

 Наоми Осака, конечно, подошла к Открытому Первенству США не в лучших игровых кондициях. К тому же у японской теннисистки, как на зло, аккурат перед защитой титула в Нью-Йорке возникли и проблемы со здоровьем, которые откровенно смазали ей американскую серию турниров. Но даже учитывая тот факт, что Наоми проиграла крайне непростой сопернице, не отменяет того, что от первой ракетки мира и действующей чемпионки мейджора ожидают немного лучшего результата, нежели вылет в четвёртом раунде.

Наоми начала поединок против Белинды Бенчич с упущенной подачи. А ещё через несколько минут швейцарская теннисистка чуть было не увеличила свой перевес в счёте, но упустила сразу 4 брейк-поинта за гейм. Тем неожиданее был обратный брейк в исполнении Осаки, который подоспел сразу после того напряженного гейма на собственной подаче японской спортсменки. Казалось, что сет вполне может докатиться до тай-брейка, как минимум обе соперницы в дальнейшем очень уверенно держали подачи, но в последний момент Наоми таки позволила Бенчич снова отличиться на приёме. Белинде оставалось лишь подать на сет, что швейцарская теннисистка успешно и сделала.

Второй сет, по сути, можно назвать абсолютно равным, если бы не одно но. И это "но"  - провальный гейм на подаче Осаки в середине партии. Наоми под ноль упустила подачу, а ведь это был единственный гейм за весь сет, когда у принимающей стороны были хоть какие-то шансы на успех.

Теперь Белинда Бенчич в четвертьфинале US Open - 2019 сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич, обыгравшей в своём матче четвёртого круга Юлию Гергес из Германии. Ну а первую строчку мирового рейтинга уже гарантировано себе вернёт австралийская теннисистка Эшли Барти, которая также уже завершила борьбу на американском мейджоре.

Кстати, самой высокорейтинговой теннисисткой в женской одиночной сетке US Open - 2019 теперь является украинская теннисистка Элина Свитолина, которая оформила выход в четвертьфинал турнира качественной победой над Мэдисон Киз. 

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о 21:20
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