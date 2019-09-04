Белинда Бенчич пробилась в полуфинал US Open - 2019.

(13) Белинда Бенчич - (23) Донна Векич - 7:6(5), 6:3
Начало встречи прошло в достаточно ровной борьбе без каких либо шансов для принимающей спортсменки. Поэтому, когда уже практически под занавес партии Донна Векич сумела с первого на двоих теннисисток брейк-поинта в матче отличиться на приёме, казалось, что стартовый сет уйдёт в её актив уже практически без вариантов. Векич сразу же вышла подавать на победу в партии и... Позволила Бенчич отыграться. Швейцарская теннисистка, кстати, тоже воспользовалась первым же брейковым мячом во встрече.
А уже вторым брейк-поинтом Белинда вполне могла оформить победу в стартовой партии. Бенчич снова зацепилась на приёме и даже добралась до сет-болла, но Донна выпуталась из сложной ситуации и перевела сет на тай-брейк. Векич даже повела на нем с мини-брейком, но быстро не только позволила сопернице отыграться, но и отпустила её в отрыв. Минимального перевеса в счёте Белинде хватило для того, чтобы взять тай.
Вторая партия снова началась в относительно равной борьбе, но быстро Белинда прибрала инициативу к собственным рукам. Бенчич не воспользовалась первыми брейк-поинтами в сете, но уже следующий гейм на приёме швейцарская теннисистка взяла под ноль. Точку в матче Белинда поставила ещё одним брейком - упустив двойной матч-болл на приёме с третьей попытки Бенчич оформила итоговую победу.
Теперь за выход в финал US Open - 2019 Белинда Бенчич поспорит с победительницей встречи между Бьянкой Андрееску и Элизе Мертенс.
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