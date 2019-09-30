Белинда Бенчич в сложнейшем противостоянии одолела Винус Уильямс во втором раунде турнира в Пекине.

(9) Белинда Бенчич - Винус Уильямс - 3:6, 6:3, 7:5
Белинда Бенчич, которая продолжает борьбу за попадание на Итоговый турнир WTA, начала отчетный поединок с быстрого брейка, выиграв уже стартовый гейм на приеме. Но в середине первой партии Винус удалось сравнять счет, а под занавес сета и вырваться вперед с геймом на приеме в активе. Примечательно, что оба этих проигранных на собственной подаче гейма Бенчич буквально проваливала, позволяя сопернице заработать тройной брейк-поинт. Каждый раз швейцарская теннисистка один мяч отыгрывала, но уже на втором Уильямс-старшая брала подачу соперницы. После позднего брейка довести стартовую партию до победы Винус не составило труда.
Во второй партии борьба на корте выровнялась. Бенчич обезопасила себя от провалов на собственной подаче. А в середине сета Белинде даже удалось вырваться вперед с брейком. Винус могла отыгрываться моментально, но своим брейк-поинтом американская теннисистка не воспользовалась. Как показала практика, это был единственный шанс Уильямс на приеме за весь второй сет - в дальнейшем возможностей спастись у нее попросту не было.
В решающей партии Винус снова первой проиграла собственную подачу, но затем чуть было не устроила настоящий камбек. Уильямс-старшая сумела отыграться, ликвидировать скрытый матч-болл у соперницы на собственной подаче, а потом и еще разочек зацепиться на приеме. Ситуация для Бенчич стала и вовсе критичной - 15:40 в своем гейме, а это - двойной матч-болл для американки. Но Белинда выстояла, взяла подачу и тут же сама оформила брейк.
Подача на победу для швейцарской теннисистки простой тоже не получилась. Винус вполне могла переводить встречу на тай-брейк решающей партии, но своим брейк-поинтом Уильямс не воспользовалась. Бенчич тоже не с первого матч-болла завершила матч в свою пользу, но в итоге с третьей попытки таки поставила точку в противостоянии.
Теперь на стадии третьего круга турнира в Пекине Белинда Бенчич сыграет с победительницей матча между Кристиной Младенович и Петрой Квитовой.
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