Гаэль Монфис на тай-брейке решающего сета уступил Маттео Берреттини в четвертьфинале US Open - 2019.

(24) Маттео Берреттини - (13) Гаэль Монфис - 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6(5)
Дебют поединка действительно остался за Монфисом, который не только оставил за собой стартовый сет противостояния, но и повел с брейком в самом начале второй партии. Берреттини не просто моментально отыгрался, но и второй раз отличиться на приёме успел.
К третьему сету стало казаться, что Гаэль откровенно устал, а вот Маттео, напротив, стал нащупывать свою лучшую игру. Итальянец в итоге дважды отличился на приёме и уже вырвался вперёд в счёте по партиям, но Гаэль вернулся в матч и очень неплохо пообщался в четвёртом сете. Единственный брейк в середине этого отрезка встречи позволил французу перевести её в решающий отрезок.
Берреттини начал его с брейка, но я Гаэль ликвидировал это отставание моментально. Маттео не стушевался и ещё раз отличился на приёме. На этот раз итальянский теннисист дотянул до подачи на победу и даже заработал матч-болл, но Гаэль оформил обратный брейк.
Стабильности и сил у Монфиса от этого не прибавилось. Через несколько минут Гаэлю пришлось отыгрывать ещё пару матч-боллов у соперника, теперь уже на своей подаче. С задачей минимум - перевести поединок на тай-брейк решающего сета - Гаэль справился. Но вот сам тай-брейк куда стабильнее провел именно Берреттини.
Теперь за выход в финал US Open - 2019 Маттео Берреттини поспорит с победителем встречи между Рафаэлем Надаль и Диего Шварцманом.
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