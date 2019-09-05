четверг, 5 сентября 2019 г.

Гаэль Монфис на тай-брейке решающего сета уступил Маттео Берреттини в четвертьфинале US Open - 2019.

Француз Гаэль Монфис, получивший на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема 13-й номер посева, не смог пробиться в 1/2 финала Открытого Первенства США. На стадии четвертьфинала Гаэль на тай-брейке решающего сета уступил итальянскому теннисисту Маттео Берреттини, занимающему 25-ю строчку текущего мирового рейтинга. Монфис довольно неплохо начал встречу, но дал сопернику вернуться в борьбу и вскоре уже сам был вынужден отыгрывать отставание по сетам. В решающей партии Гаэль несколько раз проявлял настоящий характер и даже отыгрывал матч-боллы, но в итоге почти за 4 часа игрового времени победу в битве одержал Берреттини.


(24) Маттео Берреттини - (13) Гаэль Монфис - 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6(5)

 Дебют поединка действительно остался за Монфисом, который не только оставил за собой стартовый сет противостояния, но и повел с брейком в самом начале второй партии. Берреттини не просто моментально отыгрался, но и второй раз отличиться на приёме успел.

К третьему сету стало казаться, что Гаэль откровенно устал, а вот Маттео, напротив, стал нащупывать свою лучшую игру. Итальянец в итоге дважды отличился на приёме и уже вырвался вперёд в счёте по партиям, но Гаэль вернулся в матч и очень неплохо пообщался в четвёртом сете. Единственный брейк в середине этого отрезка встречи позволил французу перевести её в решающий отрезок.

Берреттини начал его с брейка, но я Гаэль ликвидировал это отставание моментально. Маттео не стушевался и ещё раз отличился на приёме. На этот раз итальянский теннисист дотянул до подачи на победу и даже заработал матч-болл, но Гаэль оформил обратный брейк.

Стабильности и сил у Монфиса от этого не прибавилось. Через несколько минут Гаэлю пришлось отыгрывать ещё пару матч-боллов у соперника, теперь уже на своей подаче. С задачей минимум - перевести поединок на тай-брейк решающего сета - Гаэль справился. Но вот сам тай-брейк куда стабильнее провел именно Берреттини.

Теперь за выход в финал US Open - 2019 Маттео Берреттини поспорит с победителем встречи между Рафаэлем Надаль и Диего Шварцманом.

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о 01:34
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