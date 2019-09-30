Даяна Ястремская уступила Кики Бертенс во втором раунде турнира в Пекине.

(8) Кики Бертенс - Даяна Ястремская - 7:6(5), 6:3
Довольно быстро Даяна Ястремская оказалась в роли догоняющей - украинская теннисистка в середине стартовой партии упустила собственную подачу и не воспользовалась отличным шансом на обратный брейк, позволив Бертенс отыграться с двойного брейк-поинта. Через несклоько минут Ястремской самой пришлось пободаться за собственную подачу, но на этот раз Даяна защитила ее с трех брейковых мячей.
В итоге Ястремская таки отыгралась и даже могла поставить победную точку в стартовом отрезке матча, но не воспользовалась сет-боллом на приеме. Кики отыгралась и просто ударно начала тай-брейк, поведя со счетом - 6:1. Но вот с тем, чтобы поставить победную точку в сете у Бертенс возникли серьезные проблемы. Даяна сумела отыграть 4 сет-болла, и лишь с пятой попытки Кики завершила партию в свою пользу.
Ястремская неплохо начала второй сет, отличившись на приеме уже в стартовом гейме, но тут же дважды подряд упустила собственную подачу. Этот перевес Бертенс решающим не стал - в середине партии Даяна снова выровняла ситуацию в счете, но лишь для того, чтобы тут же снова проиграть свой гейм. Кики оставалось лишь подать на матч, что представительница Нидерландов с успехом и сделала. Точку во встрече она поставила выигранным под ноль геймом.
В третьем раунде турнира в Пекине Кики Бертенс сыграет с победительницей матча между Анжелик Кербер и Полоной Херцог.
Отметим, что на турнире в столице Китая продолжает выступления еще одна украинская теннисистка Элина Свитолина. Перовой ракетке Украины сегодня предстоит провести матч второго круга против китаянки Яфань Ван.
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