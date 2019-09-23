Петра Квитова с победы над Полоной Херцог начинает выступления на турнире в Ухане.

(7) Петра Квитова - Полона Херцог - 7:6(8), 6:3
Разгром, который Полона Херцог учинила на старте соревнований в Ухане Джессике Пегуле, да и некоторые игровые трудности самой Петры Квитовой говорили о том, что простой прогулки для чешской теннисистки в стартовом матче на турнире попросту не предвидится. Первый сет отчетной встречи очень наглядно это продемонстрировал. Ни одной из теннисисток за всю партию так и не удалось толком зацепиться на приеме, так что зрители не увидели ни одного брейк-поинта за весь первый сет. Тай-брейк же, напротив, превратился в парад упущенных розыгрышей на собственной подаче и борьбу нервов. Чуть сильнее, а может и удачливее, в ней оказалась именно Квитова.
В начале второго сета Петра, наконец, добралась до первого за матч брейк-поинта, но реализовать его чешской теннисистке так и не удалось. В середине партии уже самой Квитовой пришлось спасаться с двойного брейкового мяча, но тут уже 7-я ракетка справилась с давлением. А через несколько минут Петра вырвалась вперед в счете. По такой игре было очевидно, что перевес в один брейк может стать ключевым. Так оно и получилось - несмотря на то, что первый матч-болл на приеме Квитова не реализовала, черед минуту она уверенно подала на победу.
В третьем раунде турнира в Ухане Петра Квитова сыграет с победительницей матча между Яфань Ван и Слоан Стивенс.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий