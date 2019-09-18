Элина Свитолина не сумела доиграть матч второго круга в Гуанчжоу.

Мария Боузкова - (1) Элина Свитолина - 6:4, 4:3, ret
Сложно судить, в каком состоянии начинала это противостояние Элина Свитолина, но огонька в ее глазах не было заметно с первого же розыгрыша. Конечно, это далеко не объективный фактор, оценить который не представляется возможным, но действия Свитолиной на корте были явно не такими, какими их хотелось бы увидеть поклонникам украинской теннисистки.
Невольно закрадывалась мысль о том, что Элина приехала в Гуанчжоу исключительно потому, что по правилам ей необходимо отыграть турнир подобной категории. И значително проще приехать в Китай, чтобы уже отсюда добираться на крупные соревнования в Ухане. Потому и не было желания выкладываться по полной программе перед куда более важными во всех смыслах этого слова стартами. Но с другой стороны, можно было и календарь немного по-другому составить для того, чтобы не оставлять себе фактически никаких маневров в концовке сезона.
По ходу стартового сета Боузкова несколько раз цеплялась за подачу соперницы, но Свитолина отыгрывая брейк-поинты, подачу удерживала. Решающим стал 10-й гейм, в котором сначала сама Элина не реализовала несколько гейм-боллов, ну а потом дала сопернице возможность с первого же сет-поинта поставить точку в партии. Марии, кстати, удался действительно красивый прием на вылет на том самом злополучном для Элины брейк-поинте.
В дебюте второй партии Свитолина сумела сама впервые в матче отличиться на приеме. Но удерживать перевес в счете долго украинка не смогла. Сразу после проигранной подачи Элина вызвала на корт медиков - проблемой стало правое колено. Еще несколько геймов украинка на корте провела, даже попробовала спастись со счета 0:40 на собственной подаче, но, отыграв 2 скрытых матч-болла, на третьем Свитолина таки приняла решение отказаться от продолжения борьбы.
В четвертьфинале турнира в Гуанчжоу Мария Боузкова сыграет с победительницей матча Анна Блинкова - Александра Крунич. Ну а Элина Свитолина не смогла существенно пополнить свою копилку в чемпионской гонке и на данный момент продолжает оставаться вне зоны попадания на Итоговый турнир WTA.
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