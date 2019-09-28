Катерина Козлова проигрывает в финале квалификации турнира в Пекине.

Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла преодолеть квалификацию соревнований в Пекине. В финале предварительной стадии турнира Катерина в напряженном трехсетовом поединке уступила американке Дженнифер Бреди, занимающей 70-ю строчку текущего мирового рейтинга. Теннисистки обменялись победами в двух стартовых сетах, а вот в решающей партии Козлова дважды отыгрывалась с брейка. Ликвидировать третью упущенную подачу украинка не смогла и позволила Бреди за 2 часа и чуть более чем 20 минут игрового времени оформить выход в основную сетку турнира в Пекине.
(8) Дженнифер Бреди - (11) Катерина Козлова - 6:2, 4:6, 6:4
Соперница Дженнифер Бреди по стартовому раунду основной сетки соревнований в Пекине определится чуть позже. Отметим, что напрямую в основу соревнований в столице Китая попали две украинки - Элина Свитолина, получившая 3-й номер посева, и Даяна Ястремская.
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