пятница, 27 сентября 2019 г.

Григор Димитров уступил в четвертьфинале соревнований в Чэнду.

4-й номер посева соревнований категории ATP-250 в китайском Чэнду болгарский теннисист Григор Димитров не сумел пробиться в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Григор в напряженнейшем противостоянии на тай-брейке решающего сета уступил представителю Казахстана Александру Бублику, занимающему 71-ю строчку текущего мирового рейтинга. Примечательно, что на тай-брейке второй партии Григор не реализовал 2 матч-болла. На победу в поединке Бублик потратил чуть более двух с половиной часов игрового времени.


Александр Бублик - (4) Григор Димитров - 5:7, 7:6(9), 7:6(3)

Теперь за выход в финал турнира в Чэнду Александр Бублик поспорит с победителем матча между Ллойдом Харрисом и Жоао Соузой.

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о 11:15
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