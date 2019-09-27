Григор Димитров уступил в четвертьфинале соревнований в Чэнду.

4-й номер посева соревнований категории ATP-250 в китайском Чэнду болгарский теннисист Григор Димитров не сумел пробиться в полуфинал турнира. На стадии 1/4 финала Григор в напряженнейшем противостоянии на тай-брейке решающего сета уступил представителю Казахстана Александру Бублику, занимающему 71-ю строчку текущего мирового рейтинга. Примечательно, что на тай-брейке второй партии Григор не реализовал 2 матч-болла. На победу в поединке Бублик потратил чуть более двух с половиной часов игрового времени.
Александр Бублик - (4) Григор Димитров - 5:7, 7:6(9), 7:6(3)
Теперь за выход в финал турнира в Чэнду Александр Бублик поспорит с победителем матча между Ллойдом Харрисом и Жоао Соузой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий