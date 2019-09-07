Хуан Себастьян Кабал и Роберт Фара выигрывают мужской парный турнир US Open - 2019.

Лидеры посева мужских парных соревнований на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема колумбийцы Хуан Себастьян Кабал и Роберт Фара побеждают в финале. В борьбе за трофей американского мейджора Кабал и Фара в двух сетах обыграли испано-аргентинскую пару Марсель Гранольерс /Орасио Себальос. Колумбийский дуэт благодаря единственному брейку оставил за собой стартовый сет финала. Но во второй партии с геймом на приёме в активе сумели повести Гранольерс и Себальос. Концовку партии Фара и Кабал провели просто невероятно уверенно и сначала помешали соперникам подать на сет, а потом и второй брейк подряд оформили. На победу в финале US Open - 2019 Хуан Себастьян Кабал и Роберт Фара потратили чуть более полутора часов игрового времени.
(1) Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фара - (8) Марсель Гранольерс/Орасио Себальос - 6:4, 7:5
Для колумбийского дуэта титул на US Open становится уже вторым подряд, добытыми на Турнирах Большого Шлема. До этого Кабал и Фара выигрывали Уимблдон - 2019.
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