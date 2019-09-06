Хуан Себастьян Кабал и Роберт Фарах пробиваются в финал мужского парного турнира на US Open - 2019.

Лидеры посева мужского парного турнира US Open - 2019 колумбийские тенниситы Хуан Себастьян Кабал и Роберт Фарах выходят в титульный матч последнего в сезоне Турнира Большого Шлема. На двух тай-брейках колумбийцы переиграли британский дуэт Джейми Маррей/Нил Скупски, который был посеян в Нью-Йорке под 15-м номером. Как и в первом полуфинале соревнований, в этом матче не было зафиксировано ни одного брейка. На победу в матче Кабал и Фарах потратили чуть более двух часов игрового времени.
(1) Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - (15) Джейми Маррей/Нил Скупски - 7:6(5), 7:6(8)
Титул US Open - 2019 Хуан Себастьян Кабал и Роберт Фарах разыграют с парой Марсель Гранольерс/Орасио Себальос. В своем полуфинальном поединке испано-аргентинский дуэт также на двух тай-брейках переиграл немцев Кевина Кравица и Андреаса Мьеса
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