Пабло Карреньо-Буста на тай-брейке решающего сета дожал Александра Бублика в финале турнира в Чэнду.

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста становится триумфатором соревнований категории ATP-250 в Чэнду. В титульном матче турнира Пабло в тяжелейшей борьбе одолел представителя Казахстана Александра Бублика, занимающего 71-ю строчку текущего мирового рейтинга. Карреньо-Буста уступил стартовый сет на тай-брейке, но смог благодаря единственному брейку вырвать победу во второй партии. В решающем отрезке матча отличиться на приёме снова не удалось ни одному из теннисистов. Судьбу встречи решил тай-брейк, на котором испанский теннисист и оформил титул. На победу в финале турнира в Чэнду Пабло Карреньо-Буста потратил около 2 часов и 5 минут игрового времени.
Пабло Карреньо-Буста - Александр Бублик - 6:7(5), 6:4, 7:6(3)
Для Пабло Карреньо-Бусты титул в Чэнду становится четвёртым в карьере и первым с мая 2017-го года.
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