Катарина Завацкая не сумела пробиться в финал соревнований в Ташкенте.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая не смогла пробиться в свой первый в карьере финал турниров категории WTA. В борьбе за выход в титульный матч соревнований в Ташкенте Катарина разгромно уступила представительнице Румынии Соране Кырсте, занимающей 96-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии Завацкая и вовсе получила от соперницы полноценную баранку. Во втором сете украинка немного выровняла ситуацию на корте, но все равно позволила Соране оформить итоговую победу. На выход в финал соревнований в Ташкента Сорана Кырстя потратила час с четвертью игрового времени.
Сорана Кырстя - Катарина Завацкая - 6:0, 6:3
В финале соревнований в Ташкенте Сорана Кырстя сыграет с победительницей матча между Кристиной Плишковой и Алисон ван Эйтванк.
Катарине Завацкой выход в полуфинал турнира в Ташкенте позволит с понедельника подняться на рекордную для себя 118-ю строчку мирового рейтинга.
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