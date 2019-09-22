воскресенье, 22 сентября 2019 г.

Винус Уильямс чуть было не организовала фантастический камбек против Даниэль Коллинз, но все равно уступила на старте турнира в Ухане.

Винус Уильямс проигрывает в американском дерби на старте соревнований категории WTA Premier 5 в  китайском Ухане. В матче первого круга Винус, получившая wild card в основную сетку, в двух напряженных сетах уступила своей соотечественнице Даниэль Роуз Коллинз, занимающей 35-ю строчку мирового рейтинга. Спортсменки провели на корте чуть более 2 часов и 5 минут игрового времени.


Даниэль Роуз Коллинз - (WC) Винус Уильямс - 7:5, 7:6(5)

 В стартовой партии Винус Уильямс долгое время лидировала с брейком, но не смогла подать на победу в сете и попросту провалила его концовку, дважды проиграв собственные геймы. Ужасный для Уильямс-старшей отрезок встречи продолжился и в дебюте второй партии, когда она снова позволила Коллинз дважды подряд отличиться на приёме.

Но со счета 0:5 во второй партии Винус начала камбек. Отыграв в одном из геймов двойной матч-болл на подаче соперницы, Винус смогла выровнять ситуацию в счёте и дотянуть до тай-брейка. Правда, уже на нем Даниэль Роуз Коллинз оформила итоговую победу.

Во втором раунде турнира в Ухане Даниэль Роуз Коллинз сыграет с победительницей белорусского дерби между Ариной Соболенко и Александрой Саснович.

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о 09:37
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