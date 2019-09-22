Винус Уильямс чуть было не организовала фантастический камбек против Даниэль Коллинз, но все равно уступила на старте турнира в Ухане.

Даниэль Роуз Коллинз - (WC) Винус Уильямс - 7:5, 7:6(5)
В стартовой партии Винус Уильямс долгое время лидировала с брейком, но не смогла подать на победу в сете и попросту провалила его концовку, дважды проиграв собственные геймы. Ужасный для Уильямс-старшей отрезок встречи продолжился и в дебюте второй партии, когда она снова позволила Коллинз дважды подряд отличиться на приёме.
Но со счета 0:5 во второй партии Винус начала камбек. Отыграв в одном из геймов двойной матч-болл на подаче соперницы, Винус смогла выровнять ситуацию в счёте и дотянуть до тай-брейка. Правда, уже на нем Даниэль Роуз Коллинз оформила итоговую победу.
Во втором раунде турнира в Ухане Даниэль Роуз Коллинз сыграет с победительницей белорусского дерби между Ариной Соболенко и Александрой Саснович.
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